Budget, conseil des ministres, discours de politique générale… Un calendrier serré pour François Bayrou

Les nouveaux ministres ont une dizaine de jours devant eux pour mettre en place leur cabinet et commencer à se pencher sur leurs dossiers. Ils devront patienter jusqu'au 31 décembre pour avoir de premiers détails sur ce qu'Emmanuel Macron attend d'eux pour 2025. Pour François Bayrou, le calendrier s'annonce serré.

Pendant que les Français sont occupés à fêter Noël, les ministres profitent d'un peu de répit. Après une dernière semaine agitée, dédiée à la composition du gouvernement, François Bayrou et ses ministres profitent des fêtes pour souffler. L'heure est à l'installation dans les nouveaux bureaux pour les membres du gouvernement qui vont devoir patienter jusqu'au 3 janvier pour participer au premier conseil des ministres.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

François Bayrou et son équipe ont intérêt à prendre des forces car le mois de janvier s'annonce particulièrement mouvementé.

Plusieurs dossiers brûlants

Les nouveaux ministres ont une dizaine de jours devant eux pour mettre en place leur cabinet et commencer à se pencher sur leurs dossiers. Ils devront patienter jusqu'au 31 décembre pour avoir de premiers détails sur ce qu'Emmanuel Macron attend d'eux pour 2025.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Comme chaque année, le président fixera le cap dans les vœux qu'il présentera aux Français. Il ne réunira pas le conseil des ministres à l'Elysée avant le vendredi 3 janvier et il faudra ensuite attendre le 14 janvier et la déclaration de politique générale pour connaître précisément la feuille de route et les objectifs de François Bayrou.

Politique migratoire, retraite, fin de vie... Le nouveau Premier ministre est attendu au tournant sur plusieurs sujets. Deux jours plus tard, le 16 janvier, une première motion de censure déposée par la gauche devrait être soumise au vote des députés. Passé cette étape, le gouvernement pourra se concentrer sur son principal défi : le budget. François Bayrou dit espérer son adoption à la mi-février en précisant ne pas être sûr d'y arriver.