Nouveau gouvernement : Franz-Olivier Giesbert se dit «agréablement surpris» et salue le retour de «poids lourds»

Plusieurs fois reportée, l'annonce du gouvernement de François Bayrou a eu lieu ce lundi soir, deux jours avant Noël, la date butoir que le nouveau Premier ministre s'était fixé. Sous le feu des critiques, sa composition semble cependant avoir les faveurs de Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain, invité de la Grande interview Europe 1-CNews.

Un gouvernement enfin prêt à l'action ? La proposition de François Bayrou à Emmanuel Macron s'est faite attendre, par deux fois reportée avant d'être finalement soumise au chef de l'Etat ce lundi 23 décembre, soit deux jours avant Noël.

Parmi cette nouvelle formation, des ministres restants, comme Bruno Retailleau et Annie Genevard ou encore Jean-Noël Barrot, tous les trois à la tête de sujets brûlants comme le narcotrafic, l'agriculture et les conflits internationaux. Mais surtout d'anciens ministres avec du poids : Manuel Valls, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin.

"Il y a des grandes gueules"

Si leur retour a été vivement critiqué, il n'est pas pour déplaire à Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain, invité de la Grande interview Europe 1-CNews ce mercredi.

"Je suis peut-être frappé par l'esprit de Noël mais j'ai été agréablement surpris par ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des têtes, des grandes gueules comme on dit en politique. Je pense que c'est plutôt avec ça qu'on doit faire la politique", explique-t-il au micro de Thomas Bonnet, même s'il dit ne pas "se faire d'illusions" quant à la pérennité de celui-ci.

"Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce gouvernement n'est pas à l'abri d'une motion de censure, dans deux mois, dans un mois. C'est le Rassemblement national qui a les clés, c'est lui qui appuiera sur le bouton", constate l'éditorialiste.

Manuel Valls, une personnalité "courageuse"

Parmi ces nombreux retours, celui de Manuel Valls a été sûrement le plus critiqué, voire moqué par certains. Des propos "répugnants" selon Franz-Olivier Giesbert qui salue le choix de François Bayrou de l'intégrer à son gouvernement. "Manuel Valls est une personnalité courageuse, il s'est battu pour ses idées. C'est une personne tout à fait estimable", s'agace-t-il.

Ces "poids lourds" devront en tout cas vite se mettre à l'action, malgré les fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron les a convié le 3 janvier prochain à un premier conseil des ministres.