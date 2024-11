Budget : Cazeneuve, Philippe, de Villepin... Quels anciens Premiers ministres coûtent le plus cher à l'État ?

Ils sont 11 anciens Premiers ministres, et le personnel mis à leur disposition a un coût pour l’État. En plein débat du budget 2025, un rapport parlementaire pointe du doigt l’augmentation des dépenses liées aux anciens chefs du gouvernement. Véhicule de fonction, chauffeur, secrétaires particuliers... Celles-ci ont bondi en 2023 de 11%, pour un montant total d’1,42 million d’euros.

Dans le détail, ce coût pour l'État représente 200.000 euros par an pour Bernard Cazeneuve et Dominique de Villepin, 167.000 euros pour Jean-Pierre Raffarin, ou encore 162.000 euros pour Lionel Jospin. En queue de classement, Jean Castex, PDG de la RATP, n'a dépensé que 3.600 euros. Le socialiste Jean-Marc Ayrault a lui utilisé près de 80.000 euros, tout comme Alain Juppé.

La somme dépensée par Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2023

La députée LR Marie-Christine Dalloz, auteure du rapport, appelle à limiter ces dépenses dans le temps. "Je crois qu’il faut limiter dans le temps ces dispositions à des gens qui ont eu des fonctions importantes, mais après 10 ans, ils ne sont plus en fonction normalement", souligne-t-elle auprès d'Europe 1. Dans son viseur notamment, Édith Cresson qui a quitté Matignon en 1992, et qui aura coûté en 2023 plus de 150.000 euros.

Il est à noter que deux anciens Premiers ministres ne touchent pas cette enveloppe : il s'agit de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et Édouard Philippe, maire du Havre. Ces deux personnalités disposent déjà d’un secrétariat ou d’un véhicule de fonction pour l’exercice de leur mandat.

Par ailleurs, les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande ont atteint 1,3 million d’euros de dépenses en 2023, un chiffre en baisse de 5,4%, en un an.