Budget 2025 : la commission mixte paritaire poursuit ses discussions, des modifications déjà apportées au texte

La commission mixte paritaire sur le budget 2025 se réunit à nouveau ce jeudi. Sept députés et sénateurs sont actuellement à huis clos pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi de finances avant le passage crucial dans l'hémicycle. Et pour le moment, les débats avancent rapidement.

La commission mixte paritaire devrait être conclusive dès ce jeudi. Les sept députés et sénateurs, actuellement à huis clos, négocient pour trouver un compromis sur le projet de loi de finances pour l'année 2025.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'espère qu'on trouvera un compromis"

Parmi les modifications importantes de ce jeudi matin, les parlementaires ont supprimé l'impôt sur la fortune non-productive, c'est-à-dire sur les crypto-monnaies ou les bien dits précieux, comme les voitures et les yachts. Suppression également de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour les Français qui gagnent plus de 400.000 euros par an.

Des changements nécessaires pour éviter la fuite des capitaux, mais il reste encore de nombreux points de blocage, notamment sur l'aide médicale d'État, selon le député macroniste, Jean-René Cazeneuve : "C'est un des points difficiles. Effectivement, le Parti socialiste ne souhaite pas qu'elle baisse, les Républicains souhaitent qu'elle baisse de manière très significative. J'espère qu'on trouvera un compromis".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Autre danger pour François Bayrou, le Rassemblement national menace de voter la motion de censure si le Premier ministre garde dans le projet de loi l'article quatre qui oblige EDF à vendre l'électricité encore plus chère aux Français.