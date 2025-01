Le ministre des Armées Sébastien Lecornu était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur le prochain budget des Armées. Un budget tout juste suffisant "pour assurer nos besoins de sécurité", assure-t-il.



Après la censure du gouvernement de Michel Barnier et l'annonce du nouveau gouvernement de vouloir faire 50 milliards d'euros d'économies sur le budget de cette année, le ministère des Armées va-t-il devoir lui aussi se serrer la ceinture ? Actuellement, la programmation militaire pour les années entre 2024 et 2030 prévoit une trajectoire à la hausse chaque année, avec comme objectif, près de 70 milliards d'euros de budget d'ici cinq ans (contre une quarantaine de milliards en 2024 ndlr).

Malgré la censure puis le changement de gouvernement sur fond de déficit public, le budget du ministère des Armées sera à la hausse en 2025, assure Sébastien Lecornu. "C'était déjà sanctuarisé dans la copie que Michel Barnier a arrêtée. Et François Bayrou a décidé de repartir de la copie de Michel Barnier", explique-t-il sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

Un point d'étape

"Mais de toute façon, le budget de l'Armée en 2025, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. On va arriver à 50,5 milliards d'euros pour 2025. C'est juste suffisant pour répondre à nos besoins de sécurité, insiste-t-il face à Sonia Mabrouk.

"On était à 31 milliards d'euros en 2017, on arrivera aux alentours de 69 milliards d'euros en 2030, et le point d'étape est en 2025, à 50,5 milliards d'euros. Parce que la modernisation de dissuasion nucléaire nécessite des moyens. Parce que la modernisation sans précédent de notre armée de terre depuis la fin de la guerre froide nécessite des moyens", insiste-t-il, concluant par ailleurs que l'argent investi dans l'Armée permettait de créer des emplois à travers le pays.