British Steel-Ascoval : "Si c’est nécessaire, il faut nationaliser", estime Nicolas Bay (RN)

L’avenir de l’aciérie d’Ascoval suscite à nouveau l’inquiétude. Alors que le site de Saint-Saulve, dans le Nord, a tout juste été racheté par British Steel, le sidérurgiste britannique a été placé mercredi en liquidation. "Si c’est nécessaire, il faut nationaliser. Il faut à la fois rétablir des vraies protections économiques et que l’État intervienne à chaque que c’est nécessaire, de manière ponctuelle, pour sauver un site industriel", a estimé Nicolas Bay, candidat RN aux européennes, au micro de Sonia Mabrouk.

"Au nom du principe de la concurrence non-faussé, les traités européens interdisent les interventions des États dans le domaine économique", a poursuivi l’eurodéputé sortant. Le gouvernement a tenté de rassurer les salariés de l’acière, assurant que la procédure de liquidation n’inclut pas le site anciennement Ascoval.

"L’Union européenne n’est pas capable de mettre en place des protections"

"C’est très inquiétant, un site industriel menace d’être fermé et des centaines de salariés risquent de rester sur le carreau. Nous ne sommes pas capables de mettre en place les protections pour éviter la concurrence déloyale, ni à l’échelle nationale ni à l’échelle européenne. Toutes les grandes puissances dans le monde, les États-Unis, la Russie et la Chine, protègent leurs économies", a critiqué Nicolas Bay.

"La promesse de l’Union européenne était de remplacer les protections nationales par des protections européennes. Or, l’UE a supprimé toutes les protections et s’engage toujours plus loin dans le libre-échange et dans l’abaissement des barrières douanières. On a un dumping social et environnemental avec des produits fabriqués à l’autre bout du monde qui ne respectent aucune de nos normes sociales ou environnementales", a conclu le candidat aux européennes.