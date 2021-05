Bardot outrée par la chasse en enclos : "C'est une pratique choquante", appuie Pompili

INTERVIEW

Brigitte Bardot a adressé un message à Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, concernant la chasse en enclos. Au micro d'Europe 1, l'ancienne actrice, militante de la cause animale, a dénoncé la "degré abject de barbarie" de cette pratique et "supplie" la ministre de la faire abolir. "Je pense comme Brigitte Bardot que c'est une pratique choquante", a répondu Barbara Pompili mardi, également sur Europe 1. "On met des grillages, des bêtes dedans et on les tue. Il y a un problème éthique à ce type de chasse", a-t-elle commenté.

"Si je pouvais changer cette situation par décret, je le ferais très certainement" mais...

Mais une éventuelle interdiction, rappelle aussi la ministre, doit nécessairement passer par un changement législatif. "Si on peut le passer dans l'agenda législatif, passons-le. Ça me paraît court, mais si on peut faire bouger les choses, faisons-les bouger", enjoint-elle. "On est sur un problème légal, puisqu'il y a de la propriété privée. Pour changer ça, il faut changer la loi. Si je pouvais changer cette situation par décret, je le ferais très certainement dans la mesure où je l'ai fait pour les animaux dans les cirques et pour les dauphins dans les delphinarium. Mais là, il faut une loi", explique Barbara Pompili.

Elle appelle donc la majorité à ce saisir de ce dossier et, d'ici là, demande également aux chasseurs de s'interroger sur cette pratique. "Je sais qu'elle choque les chasseurs. Ils doivent se remettre en cause sur cette pratique là, faisons avancer le débat !"