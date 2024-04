Aya Nakamura a «tout à fait sa place» à une cérémonie d'ouverture des JO, estime Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a estimé jeudi que la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura avait "tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture" des Jeux olympiques de Paris, y voyant "une bonne chose".

La possibilité que cette chanteuse francophone la plus streamée au monde participe aux festivités autour des Jeux de Paris avait soulevé l'indignation de la droite et de l'extrême droite qui y voyait une manière de "diviser" et d'"humilier" les Français. Il a ajouté que la décision sur une participation de la chanteuse revenait aux organisateurs des cérémonies.

>> Plus d'informations à suivre