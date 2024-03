Propos racistes sur Aya Nakamura : «D'éventuelles suites judiciaires sont amplement justifiées», assure son avocat

Aya Nakamura, dont le nom a été évoqué pour chanter Edith Piaf aux Jeux olympiques de Paris, a récemment été prise pour cible lors d'un meeting de Reconquête. Lors de l'émission Pascal Praud et vous, Marion Maréchal, la vice-présidente du parti, a de son côté réitéré ses propos au sujet de la chanteuse franco-malienne, indiquant que, selon elle, "elle ne chante pas français" et est mal placée pour représenter la France en ouverture des JO.

De plus un groupuscule de l'ultradroite, Les Natifs, a posté sur ses réseaux une photo d'une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de Seine. "Y'a pas moyen Aya, ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako !", peut-on y lire.

Un "caractère raciste évident"

Invité d’Europe 1 ce mercredi, l'avocat de l'artiste, Me Karim Sebihat, a souhaité réagir à cette banderole en expliquant que des poursuites judiciaires n'étaient pas à exclure. "Elle a réagi assez rapidement, d'une manière assez sarcastique et avec beaucoup d'humour, un certain humour qui la caractérise bien", a-t-il assuré. "Je n’ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec elle, notamment sur d'éventuelles suites judiciaires, qui pour ma part sont amplement justifiées vu les faits et vu ce qu'il s'est passé". Il a néanmoins précisé que cela concernait bien les propos utilisés par Les Natifs et non par les critiques émis par Marion Maréchal.