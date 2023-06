Avion vert : Macron annonce plusieurs centaines de millions d'euros pour la filière

Préserver et assurer l'avenir de la filière aéronautique française. Le président Emmanuel Macron a annoncé vendredi une série d'aides et d'investissements pour la filière de l'avion vert, d'un montant de plusieurs centaines de millions d'euros, afin de développer de nouveaux moteurs, de nouveaux appareils et les biocarburants.

Une enveloppe de 300 millions d'euros par an va être consacrée sur la période 2024-2030 à la conception de nouvaux avions et de nouveaux moteurs, a indiqué le chef de l'Etat lors de la visite d'une usine Safran. Il a ajouté que 200 millions d'argent public et privé seraient alloués au développement de petits avions électriques ou à hydrogène et qu'une somme comparable irait aux biocarburants pour l'aviation.

