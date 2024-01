Avant sa conférence de presse, Emmanuel Macron reçoit l'ensemble des parlementaires de la majorité

Quelques jours après le remaniement, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse mardi à 20h15. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du "rendez-vous avec la nation", promis par le président, précise son entourage. Avant cette prise de parole, le chef de l'État entend remobiliser ses troupes en recevant ce mardi soir l'ensemble des parlementaires de la majorité.

Évoquer les grands textes à venir : fin de vie et IVG

C'est une première depuis sa réélection, Emmanuel Macron convie tous les cadres de son camp à l’Élysée. Le nouveau gouvernement, les députés, les sénateurs mais aussi les ministres qui viennent de perdre leur poste. Un pilier de Renaissance assure que, ce lundi soir, le président de la République veut surtout écouter les uns et les autres et évoquer le calendrier et les grands textes à venir notamment sur la fin de vie et l'IVG. Objectif : ressouder la majorité avant de rassurer l’ensemble du pays.

Préciser son cap

En effet, le chef de l’État tiendra une grande conférence de presse, mardi à 20h15, la quatrième fois depuis 2017 qu’il se confronte aux journalistes dans ce format. "Il ne s’était même jamais prêté à un tel exercice diffusé en prime time sur plusieurs chaines de télévision", souligne un de ses proches qui promet qu'Emmanuel Macron va répondre à toutes les questions et préciser son cap.

Une manière aussi pour le chef de l'État de reprendre l'ascendant médiatique avant le discours de politique générale que son nouveau Premier ministre Gabriel Attal doit prononcer devant l'Assemblée dans les 10 jours qui viennent.