Avant la rentrée, les nouveaux ministres cherchent la meilleure stratégie pour se faire connaître du grand public

Les vacances des ministres se poursuivent en ce mois d'août. L'occasion de se reposer, mais aussi de préparer la rentrée, notamment pour les nouveaux ministres nommés fin juillet. Tous n'ont d'ailleurs pas choisi la même stratégie à l'approche du mois de septembre.

Des stratégies différentes selon les ministres

Certains ont opté pour la solution studieuse, à l'image de Thomas Cazenave aux Comptes publics, qui devrait plancher tout l'été sur ses dossiers ou Prisca Thévenot, nouvelle secrétaire d'État à la Jeunesse, qui a préféré renoncer à ses vacances.

D'autres ont fait le choix de la communication, comme Sabrina Agresti-Roubache nommée à la ville, actuellement en pleine polémique après l'interview qu'elle a accordée au Journal du Dimanche. Mais pour Gaspard Gantzer, ancien chef de communication de François Hollande, la stratégie médiatique est malgré tout beaucoup plus payante.

Saisir le moment

"Quand on n'existe pas médiatiquement, on n'existe pas politiquement. Si on laisse passer sa chance dans les premières semaines de sa prise de fonction, on risque de disparaître", explique-t-il au micro d'Europe 1. "On n'est pas un bon ministre en étant dans son bureau, on est un bon ministre en étant sur le terrain. D'autant que l'été est un moment crucial. Même si les Français sont en vacances, ils n'attendent pas que leurs dirigeants politiques soient en vacances comme eux", poursuit l'ancien communicant.

La pause estivale est donc une occasion pour les ministres d'incarner, de se démarquer à une période où les prises de parole se font plus rares, à l'image du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, très présent sur le terrain et la scène médiatique. À l'inverse, l'été dernier, l'absence de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, lors des feux de forêt ou des inondations, avait été très remarquée.