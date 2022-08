Automobile : peut-on rouler avec de l'huile de friture ?

C'est une des mesures portées par la Nupes à l'Assemblée nationale, validées par l'hémicycle. Face à la hausse des prix drastiques des carburants, les députés ont voté le 22 juillet la possibilité que l'huile de friture recyclée soit utilisée comme biocarburant. "En France, on n'a pas de pétrole, mais de l'huile de friture", plaisante Julien Bayou, le secrétaire national d'EELV ce lundi matin sur Europe 1.

Une huile qui "coûte beaucoup moins cher"

Julien Bayou explique que "pour les diesels, on peut mettre jusqu'à 30% d'huile de friture quand elle est bien filtrée". Une mesure favorable au pouvoir d'achat des Français, car cela "peut coûter beaucoup moins cher, puisque c'est de la récupération". Cet amendement doit servir à "être moins dépendant des monarchies pétrolières pour réduire la dépendance énergétique à tous ces carburants", ajoute le député de Paris.

Un argument écologique ?

Selon les arguments du député, dix litres d'huiles usagées correctement retraitées "peuvent donner huit litres de carburant, qui rejette jusqu'à 90% moins de gaz à effet de serre qu'un diesel classique". Pour l'instant, une telle pratique est interdite en France, car seuls les carburants homologués et listés dans le code des douanes sont autorisés.

Mais avec ce vote, Julien Bayou espère aussi réduire la pollution : "Il n'y a que 25% de ces huiles qui sont recyclées et malheureusement ça crée des pollutions lorsque ça va dans les canalisations et ça finit par les boucher et renchérir encore le coût de traitement des eaux usagées", explique-t-il sur Europe 1.