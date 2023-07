Au pot des parlementaires de la majorité, le remaniement occupe (presque) tous les esprits

Sa présence n'est pas officiellement confirmée mais plusieurs parlementaires ont été mis dans la confidence. Il devrait bel et bien y avoir un invité surprise ce mercredi soir lors du pot de fin d'année au ministère des Relations avec le Parlement. Le président Emmanuel Macron y est effectivement attendu dans la soirée, 24 heures après un dîner à l'Élysée en présence des ministres et secrétaires d'État et alors qu'un remaniement se profile.

Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a convié tous les députés de la majorité présidentielle, comme le veut la tradition. Mais cette fois-ci, les petits fours pourraient avoir une saveur particulière. Dans l'esprit de certains, le remaniement ministériel occupe une place de choix. Si des ajustements techniques devraient être privilégiés à un grand chamboulement, la tension reste palpable. Et les rumeurs vont bon train.

Gabriel Attal à l'Éducation

Gabriel Attal est cité pour prendre la suite de Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. Et, surtout, des députés qui seront présents lors de la soirée sont pressentis pour devenir ministre et pourraient donc quitter l'Assemblée nationale. C'est le cas d'Aurore Bergé qui succéderait à Jean-Christophe Combes au ministère des Solidarités.

Sabrina Agresti-Roubache hériterait du ministère de la Ville et le député Horizons Frédéric Valletoux est vu comme le successeur de François Braun au ministère de la Santé.