INFO EUROPE 1 - «Régénération», «audace», «discipline républicaine»... Ce qu'a dit Emmanuel Macron lors du premier Conseil des ministres

Le gouvernement de Gabriel Attals'est réuni vendredi pour la première fois en Conseil des ministres à l'Élysée, au lendemain de sa formation. "Le gouvernement rassemblé, au travail !", a seulement dit le président de la République en début de réunion devant les caméras, assis entre les ministres Bruno Le Maire (Économie et Finances) et Catherine Vautrin (Travail, Santé et Solidarités).

"Vous êtes les soldats de l’an II du quinquennat"

Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron a continué sa prise de parole ainsi : "Le 21e siècle est le siècle de la régénération. Et cette régénération vous ordonne de renouer avec l’esprit de la Révolution française. J’ai choisi pour la France le plus jeune Premier ministre de son histoire : ce n’est pas un risque, c’est une chance", a-t-il déclaré avant de poursuivre.

"Votre mission est d’éviter le grand effacement de la France face au défi d’un monde en proie au tumulte. Si vous ne vous en sentez pas capable, quittez cette pièce à l’instant. Vous n’êtes pas seulement des ministres, vous êtes les soldats de l’an II du quinquennat. Je ne veux pas de ministres qui administrent, je veux des ministres qui agissent. Je ne veux pas de gestionnaires, je veux des révolutionnaires. Ce gouvernement n’a qu’un seul mot d’ordre : de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace. Ce gouvernement sera celui de la discipline républicaine. Je ne veux pas d’états d’âme, je veux des états de services."