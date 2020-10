Attentat de Nice : Macron dénonce "une attaque terroriste islamiste"

"C'est la France qui est attaquée" : Emmanuel Macron a dénoncé jeudi "une attaque terroriste islamiste", quelques heures après l'attentat qui a fait trois morts dans la matinée à la basilique Notre-Dame de Nice. Au passage, le président de la République en a profité pour annoncer le passage de 3.000 à 7.000 soldats pour l'opération Sentinelle, afin de protéger les lieux de cultes et les écoles.

"Soutien de la nation toute entière aux catholiques"

"Je veux ici dire, d'abord et avant tout, le soutien de la nation tout entière aux catholiques de France et d'ailleurs", a déclaré le président, devant l'église où a eu lieu l'attaque dans la cité azuréenne. "Après l'assassinat du père Hamel à l'été 2016, c'est une nouvelle fois les catholiques qui sont attaqués dans notre pays, menacés", a ajouté le chef de l'État, en affirmant que "la nation tout entière se tient à leurs côtés et se tiendra pour que la religion puisse continuer de s'exercer librement dans notre pays".

Emmanuel Macron a appelé les Français à "l'unité" et à "ne rien céder à l'esprit de division" ni à "aucun esprit de terreur".