Assemblée nationale : Charles de Courson arrache le poste stratégique de rapporteur général du budget

Le député centriste Charles de Courson (groupe Liot), membre de l'opposition, a ravi sur le fil au macroniste Jean-René Cazeneuve (Ensemble pour la République, ex-Renaissance) le siège stratégique de rapporteur général du budget de l'État, d'habitude occupé par un élu soutenant l'exécutif.

Élu grâce à la procédure prévoyant que le député le plus âgé l'emporte

Au terme de trois tours de scrutin, Charles de Courson, 72 ans, a été élu par 27 voix contre... 27, grâce à la procédure prévoyant que le député le plus âgé l'emporte. Il a six ans de plus que son adversaire. Le rapporteur général, sorte de numéro 2 de la commission des Finances, participe avec Bercy et l'exécutif à la création du budget annuel de l'État, l'un des textes les plus âprement discutés dans l'hémicycle. Il sert traditionnellement d'interface entre le gouvernement, sa majorité et le reste des parlementaires, et rend des avis sur les amendements des députés, sur le fond comme sur leur recevabilité financière.

Ce poste obtenu par Charles de Courson, avec le soutien de la gauche, revient d'habitude à un député soutien du camp présidentiel, à la fois pour que les discussions avec Bercy soient fluides, mais aussi dans l'idée de contrebalancer le fait que la présidence de la commission des Finances est elle dévolue à l'opposition. "Il a bafoué l'esprit de nos institutions. Il faut un rapporteur général qui puisse travailler avec l'exécutif. Il va y avoir un dialogue entre les oppositions, et appauvri avec Bercy", a grondé Jean-René Cazeneuve après l'annonce des résultats.

Mais les adversaires des macronistes les accusent en retour d'avoir trahi l'usage voulant que le camp présidentiel ne prenne pas part à l'élection du président de la Commission des finances, poste réservé à l'opposition. Les députés macronistes ont en effet voté pour la députée de droite Véronique Louwagie, en vertu d'un accord passé entre les deux camps. Une tentative qui a échoué puisque avant la nomination du rapporteur général, c'est l'Insoumis Éric Coquerel qui avait été réélu à la tête de la puissante commission, avec le soutien de députés Liot.