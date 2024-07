L'ancien groupe LR à l'Assemblée nationale, rebaptisé "la droite républicaine" et présidé par Laurent Wauquiez, élabore un "pacte législatif" autour de plusieurs mesures sur le travail et l'autorité, selon un document provisoire dont l'AFP a obtenu copie, une démarche saluée en macronie par Gérald Darmanin.

"Une dizaine de textes" jugés prioritaires

Valoriser la France qui travaille contre "l'assistanat", restaurer l'autorité ou encore renforcer les services publics de proximité : ce projet repose sur "une dizaine de textes" jugés prioritaires, détaille le groupe, insistant sur "la nécessité d'apporter de l'apaisement dans un pays miné par les tensions".

Refusant toute "coalition gouvernementale" avec le bloc central, ce "pacte législatif" doit servir de fondement à un éventuel accord avec les députés issus de l'ancienne majorité. Les députés vont se réunir "à nouveau mercredi" pour travailler sur son contenu, a indiqué à l'AFP l'entourage de Laurent Wauquiez.

Des idées revendiquées par la droite depuis plusieurs années

Les mesures y figurant sont des idées que la droite revendique depuis plusieurs années, notamment "l'arrêt de l'immigration incontrôlée". En ce sens, il propose le conditionnement de "l'accès aux aides sociales à une durée de présence minimale" ou le remplacement de "l'AME (aide médicale d'Etat, NDLR) par une aide médicale d'urgence".

La droite républicaine, qui compte pour l'instant une quarantaine de députés en attendant la création formelle des groupes jeudi, entend également "favoriser la production industrielle et agricole" en France face à des "importations polluantes". Le groupe, présidé par Laurent Wauquiez, propose aussi de "renforcer les services publics de proximité, lutter contre la bureaucratie et promouvoir les libertés locales".

"Nous devons travailler avec Les Républicains sur le fond", dit Darmanin

Dans un message adressé aux députés Ensemble, consulté par l'AFP, Gérald Darmanin a salué le "pacte" proposé par la droite, alors que la gauche ne parvient pas à se mettre d'accord sur le nom d'un candidat au poste de Premier ministre.

"Nous devons travailler avec Les Républicains sur le fond", a écrit le ministre de l'Intérieur (lui même ex-LR), assumant clairement sa main tendue : "les propositions législatives du groupe de la droite républicaine sont très intéressantes et méritent que nous en discutions". "Les axes évoqués sont en grande partie ceux qu'il faut travailler à la demande des Français et que nous avons pu entendre pendant cette campagne", a-t-il martelé.

"Une excellente base de travail", affirme un député macroniste

Autre réaction, celle du député du Val-de-Marne Mathieu Lefèvre, ancien porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Ce dernier parle du pacte législatif comme étant "une excellente base de travail. Plus d'ordre dans la rue, dans les comptes et à nos frontières, plus de rémunération pour le travail. Avançons", écrit-il sur X.

Avec ce pacte législatif, Laurent Wauquiez entend ainsi sortir de cette crise politique par des solutions de fond, quitte à essuyer quelques critiques. L'ancien député LR Aurélien Pradié lui reproche ce mardi matin à demi-mot de miser sur l'effondrement du pays pour construire sa candidature en 2027.