Armées : budget, commandes d'avion... À l'hôtel de Brienne, Macron apporte des bonnes nouvelles

Il n'y aura pas d’allocution ou d’interview ce vendredi pour Emmanuel Macron. Le Président avait pourtant donné rendez-vous le jour de la fête nationale pour un premier bilan des cent jours lancé en avril pour tourner la page des retraites et tenter d'apaiser le pays.

Une loi de programmation militaire volontariste ?

En revanche, comme il le fait chaque année, le chef de l'Etat a prononcé un discours jeudi soir dans les jardins du ministère des Armées à l’Hôtel de Brienne. Loin des ennuis de politique intérieure, dans cette prise de parole centrée sur les questions internationales et de défense, le chef de l’Etat a confirmé une bonne nouvelle pour les militaires.

À commencer par cette promesse de l'année dernière et qui est désormais actée. Le budget de la défense va fortement augmenter après l’adoption définitive de la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030, et son enveloppe d’un peu plus de 413 milliards d'euros sur sept ans.

"Nous avons élaboré une loi de programmation militaire volontariste. Et quel pays peut dire avoir fait un tel engagement dans la durée et la constance", se félicite-t-il.

L'inde, ce "pays ami"

Autre bonne nouvelle pour l’industrie militaire, l’Inde a donné jeudi son accord de principe pour l’achat de 26 avions de chasses Rafale et de trois sous-marins Scorpène à la France. Et si le Président n’a pas évoqué le sujet, il n’a pas manqué de saluer la visite à Paris du Premier ministre indien Narendra Modi et du pays qu'il représente, ce "géant de l'Histoire du monde qui aura un rôle déterminant pour notre avenir, partenaire stratégique et pays ami", a souligné Emmanuel Macron.

Narendra Modi sera ce vendredi matin aux cotés d’Emmanuel Macron sur les champs Elysées pour observer les troupes et autres véhicules descendre la plus belle avenue du monde, puisqu’il est l’invité d’honneur du défilé militaire.