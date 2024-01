Après le débauchage de Rachida Dati et Catherine Vautrin, comment Les Républicains pensent-ils contre-attaquer ?

L'entrée au gouvernement de Rachida Dati a créé le trouble chez Les Républicains. Le parti de droite ne s'attendait pas à cette nomination, y compris son président Éric Ciotti. Le patron du parti avait même obtenu la promesse de Gabriel Attal qu’aucun débauchage n’aurait lieu. Conséquence, la clémence de la droite pour le nouveau Premier ministre aura été de courte durée.

Rachida Dati au gouvernement, un débauchage "malvenu"

Les relations avec le gouvernement étaient déjà fraîches, elles sont devenues glaciales depuis l’annonce de la nomination de Rachida Dati au gouvernement. Un débauchage "malvenu" pour une cadre des Républicains, pessimiste sur la qualité des rapports à venir entre la droite et l’exécutif.

"Le jeunisme d’Attal sert à masquer l’obsolescence du macronisme"

Si LR a encaissé le coup, le parti tente désormais tourner la page. "Ça ne changera rien à la vie des Français ni à celle des Républicains", balaie Olivier Marleix, qui dénonce dans le Figaro un casting gouvernemental façon Star Academy. "Le jeunisme d’Attal sert à masquer l’obsolescence du macronisme", tacle le président du groupe LR à l’Assemblée.

>> LIRE AUSSI - Gouvernement Attal : découvrez la liste des ministres nommés avec les nouveaux entrants

La droite ne votera pas la confiance si Gabriel Attal la sollicitait mardi prochain. Mais elle ne participera pas non plus à faire tomber le gouvernement en cas de motion de censure déposée par la Nupes. Certains élus en sont bien tentés mais la majorité d’entre eux veulent croire que la constance et la loyauté finiront par payer. À peine nommé, Gabriel Attal devra donc faire face au même casse-tête qu'Élisabeth Borne : élargir sa majorité, en allant chercher des Républicains minoritaires mais indispensables pour gouverner.