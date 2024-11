Amsterdam : Emmanuel Macron condamne les violences qui rappellent «les heures les plus indignes de l'Histoire»

Emmanuel Macron a "fermement condamné" vendredi les "violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam" qui rappellent selon lui "les heures les plus indignes de l'Histoire". "J'adresse mon soutien aux blessés. La France continuera de lutter contre l'odieux antisémitisme sans relâche", a réagi le président français sur X. Cinq personnes ont été hospitalisées et 62 arrêtées lors des heurts à Amsterdam qui ont suivi un match de football jeudi soir entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, dénoncés par les Pays-Bas comme des "attaques antisémites inacceptables".

Les violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l’Histoire. Je les condamne fermement et j’adresse mon soutien aux blessés. La France continuera de lutter contre l’odieux antisémitisme sans relâche. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 8, 2024

>> Plus d'informations à suivre