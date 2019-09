Alliance appelle à un rassemblement devant le siège de LFI : "On en a marre"

Mardi, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon qualifiait les forces de l’ordre de "barbares", en répondant à un manifestant faisant allusion aux violences policières. Ce matin, le syndicat Alliance appelle à un rassemblement devant le siège de LFI à 11 heures.

"Manifester devant un parti politique, c’est pour exprimer notre ras-le-bol, notre mécontentement. On en a marre des personnes comme M. Mélenchon qui se permettent de donner des leçons à longueur de temps et surtout d’injurier l’institution et les collègues", s’insurge Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général d’Alliance Police Nationale, joint par téléphone ce matin.

'Dérive personnelle"

Suite à l’annonce de cette manifestation devant le siège de LFI, Jean-Luc Mélenchon a demandé à des "gilets jaunes" de venir le soutenir ce matin et à la gendarmerie d’assurer la protection du siège de son parti.

Entre temps, mercredi, sur Twitter, Christophe Castaner demandait à l’élu de s’excuser, ce à quoi le leader de la France Insoumise répondait que le ministre de l'Intérieur ferait mieux de démissionner. Le syndicat de police a également enjoint Christophe Castaner à porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon suite à ses propos à l’encontre des forces de l’ordre. "Je ferai ce que l'on appelle un article 40 et je demanderai au procureur de la République, comme je le fais chaque fois que les policiers sont mis en cause, d'étudier et de voir la faisabilité d'une poursuite", a déclaré Christophe Castzanrer jeudi matin sur RTL. Selon le ministre, "M. Mélenchon est dans une dérive personnelle".