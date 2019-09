Le syndicat policier Alliance exige que le ministre de l’Intérieur dépose plainte contre Jean-Luc Mélenchon

Mardi, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon a répondu à un manifestant dénonçant les violences dont sont régulièrement accusées les forces de l'ordre lors de l'encadrement des manifestations de "gilets jaunes", qui a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de Français depuis mi-novembre 2018. "C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant", lui a lancé le leader de La France insoumise. Ces paroles ont été captées par plusieurs médias. "Eux, ils agressent tout le monde. Ils sont de plus en plus violents, il faut faire attention", a-t-il ajouté.

Suite à ces propos, le syndicat Alliance exige, dans un communiqué de presse, que le Ministre de l’intérieur dépose plainte contre Jean-Luc Mélenchon. "Monsieur Mélenchon, malheureusement, on le connaît. On sait qu’il ne vit que par la provocation, l’insulte, l’intimidation. À croire qu’il ne veut faire vivre son parti que par ses idées. Tout ça est inacceptable", a réagi Frédéric Lagache, délégué général d’Alliance Police Nationale sur Europe 1 mercredi.

Une réaction "inacceptable" de Christophe Castaner

Mercredi, sur Twitter, suite aux propos de l’élu, le ministre de l’Intérieur a exigé des excuses de Jean-Luc Mélenchon. Une réaction jugée insuffisante par Frédéric Lagache.

Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre mobilisées, chaque jour, pour protéger les Français, au péril de leur vie.@JLMelenchon leur doit le respect, et désormais des excuses. https://t.co/luyr2XswkI — Christophe Castaner (@CCastaner) September 25, 2019

"Il est inacceptable que le ministre de l’Intérieur ne s’arrête qu’à des mots d’excuses. Être aussi provoquant vis-à-vis des policiers, vis-à-vis, par ailleurs, des magistrats, nécessite, au-delà d’un mot d’excuse, franchement, un dépôt de plainte", a estimé Frédéric Lagache sur Europe 1.

Selon le délégué général d’Alliance, il faut que Jean-Luc Mélenchon soit "reconnu irresponsable pénalement, auquel cas il a besoin de soins", soit "condamné".

À la mi-journée, Jean-Luc Mélenchon a répondu à Christophe Castaner sur Twitter.

La seule manif climat au monde réprimée. Un déchaînement de violences disproportionnées. Après 24 éborgnés, 5 mutilés et 2 morts, @CCastaner doit des excuses aux Français. Sa démission serait plus utile puisque le syndicat Alliance le remplace déjà. https://t.co/QbnhhTGeWE — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 25, 2019

Les manifestations des "gilets jaunes", qui ont parfois dégénéré en violents affrontements et en scènes d'émeutes, ont ranimé les polémiques sur le maintien de l'ordre, alimentées par les images de manifestants blessés : près de 2.500, parfois grièvement. Il y a eu 24 personnes éborgnées et cinq ont eu la main arrachée selon des journalistes indépendants et des collectifs de blessés.