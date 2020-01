Alexis Corbière sur la mort du général iranien Soleimani : "C’est un geste irresponsable de Donald Trump"

INTERVIEW

"C’est un geste irresponsable de Donald Trump. La géopolitique ce n’est pas le Far-west". Alexis Corbière, invité sur Europe 1, a vivement critiqué la décision du président américain de tuer le général iranien Qassem Soleimani dans une attaque de drones, vendredi à Bagdad. "Je n’ai aucune sympathie pour cet homme (le général iranien), mais on voit bien qu’il y a une spirale de violences qui nécessairement va amener une réaction. Cela peut entraîner un conflit", craint le député La France Insoumise.

Le puissant général iranien Qassem Soleimani a été tué dans une attaque de drone menée par les Etats-Unis à Badgad, en Irak. Cette frappe, qui a suscité de vives réactions dans le monde entier, fait craindre un conflit ouvert entre les deux pays, ennemis depuis plus de 40 ans.

"La France doit se retirer de l’OTAN"

Le député LFI a également demandé à ce que la France quitte l’OTAN, afin d’être "indépendant" sur les plans militaire et géopolitique. "La France fait partie de l’OTAN, une coalition militaire sous la direction des États-Unis. Plusieurs fois, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont demandé à ce que l’indépendance de la France soit marquée par le fait de se retirer de l’OTAN. Nous ne pouvons pas être alignés et liés dans une alliance militaire avec à sa tête quelqu’un d’aussi irresponsable que Donald Trump. On ne peut pas régler les tensions par ce type d’assassinat, un drone qui frappe et fait exploser un véhicule avec un haut dignitaire à l’intérieur", estime-t-il.

"La France est un grand pays qui doit être indépendant. Nous devons être avant tout une force de paix. Où sont les intérêts français si une guerre contre l’Iran est déclenchée ?", demande Alexis Corbière.