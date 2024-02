Agriculture : les organisations syndicales maintiennent la pression avant une rencontre à l'Élysée

Après Gabriel Attal, Emmanuel Macron reçoit ce mercredi les syndicats d’agriculteurs : la Coordination rurale et la Confédération paysanne cet après-midi, avant la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs la semaine prochaine. Si la réunion de mardi entre le Premier ministre et la FNSEA s'est "bien passée" selon les agriculteurs, ils comptent néanmoins maintenir la pression sur l'exécutif. À J-9 avant l’ouverture du salon de l’agriculture, et malgré les promesses du couple exécutif, les syndicats restent très vigilants.

Neuf jours, c’est donc le temps qu’a Gabriel Attal pour transformer ses annonces en mesures effectives. Autrement, la FNSEA n’exclue pas une reprise de la mobilisation, et surtout un accueil "sur-mesure" à Emmanuel Macron la semaine prochaine, porte de Versailles.

>> LIRE AUSSI - Origine France : comment la Répression des fraudes décèle les produits trompeurs dans les rayons

"Changement de logiciel"

"Le monde agricole attend beaucoup d’un changement de logiciel. Aujourd’hui, celui qui a la carte pour changer de logiciel, c’est le président de la République. On nous a montré qu’on était des gens responsables, avec des revendications claires, qu’on avait des actions responsables mais déterminées, et que personne n’avait intérêt à ce que les choses dérapent. Là, on s’était donné le temps du travail collectif, et ce travail collectif doit se traduire par ce changement de logiciel", a déclaré Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

Arnaud Rousseau qui attend du chef de l’État des annonces claires sur les négociations en cours au niveau européen. Les syndicats invitent enfin le président à livrer sa vision de ce que doit être l’agriculture française. En attendant, le Premier ministre, Gabriel Attal, a promis de faire un point chaque mois avec les syndicats, sur l’avancée des annonces faites au début du mois.