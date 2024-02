Le syndicat majoritaire envisage une reprise des actions si les récentes annonces du Premier ministre ne sont pas suivies d'effets concrets. "On n'est pas dans le bon tempo (...), il faut accélérer", a prévenu dimanche le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, exhortant le gouvernement à des actes avant la tenue du Salon de l'Agriculture à Paris (24 février-3 mars). Une façon de mettre la pression sur Gabriel Attal.

Le futur projet de loi présenté avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture

Aller le plus vite possible est la consigne donnée par Gabriel Attal, souligne-t-on au ministère de l'Agriculture, en précisant que certaines promesses ont déjà abouti, et que d’autres vont être finalisées la semaine prochaine. Le cabinet de Marc Fesnau est totalement mobilisé et suit en temps réel l'avancée des mesures, abonde un conseiller qui reconnaît qu'il n'est pas question que l'administration, parfois jugée trop lente, soit en première ligne.

Il n'y a aucun retard et toutes les échéances seront tenues, tel est le message que le Premier ministre veut faire passer ce mardi en recevant la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs à Matignon. Gabriel Attal veut notamment rassurer sur l'avancée du futur projet de loi : il sera bien présenté avant le Salon de l'Agriculture, assure un cadre de l’exécutif.

D'ici l'ouverture de la plus grande ferme de France, comme le veut la tradition, le patron de la FNSEA et l'ensemble des syndicats agricoles seront reçus par Emmanuel Macron. La Confédération paysanne et la Coordination rurale ont rendez-vous mercredi à l'Élysée.