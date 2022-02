Affaire des primes en liquide : Claude Guéant sera-t-il libéré ce lundi ?

Claude Guéant sera fixé aujourd'hui sur son sort. Incarcéré depuis le 13 décembre, car il n'avait pas versé dans les temps de l'argent lié à une condamnation, l'ancien ministre de l'Intérieur a depuis réglé ses amendes et pourrait donc être libéré de prison . D’autant que le parquet a émis le mois dernier un avis favorable à sa demande de remise en liberté .

Un homme affecté et en colère

Claude Guéant, 76 ans, a réglé, selon les informations d'Europe 1, l'intégralité de ses amendes en contractant des emprunts auprès de ses proches. Entre-temps, dans l'affaire des sondages de l'Élysée, il a été condamné le 21 janvier à un an de prison dont huit mois fermes avec un mandat de dépôt différé.

Ce qui signifie que le tribunal souhaite que la partie ferme de sa peine soit purgée derrière les barreaux. Mais l'ancien ministre de l'Intérieur a fait appel de ce jugement, ce qui suspend automatiquement la condamnation de première instance ainsi que le mandat de dépôt.

Après deux mois de détention, Claude Guéant est décrit par son entourage comme très affecté et en colère avec l’impression d’avoir été publiquement humilié. Un de ses proches confiait à Europe 1, il y a quelques jours encore, qu’il éprouvait un fort sentiment d’injustice et qu'il avait à cœur de rétablir son honneur et la vérité à sa sortie de prison.