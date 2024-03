Accord de sécurité entre Paris et Kiev : que contient le texte voté par les députés ?

Une nouvelle enveloppe pour Kiev et un renforcement des liens avec Paris : l'Assemblée nationale s'est prononcée ce mardi en faveur de l'accord entre la France et l'Ukraine. Ce mercredi, cela sera au tour des Sénateurs de voter sur ce texte signé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.

Cet accord est conclu pour une durée de dix ans et ne sera en vigueur uniquement tant que l'Ukraine demeure en dehors de l'OTAN. L'objectif du texte, c'est d'intensifier une coopération bilatérale sur le long terme. D'abord par une aide financière de 3 milliards d'euros de soutien sur l'année 2024, mais aussi par un renforcement des aides militaires et des engagements sur l'envoi de matériel, de munitions et d'une assistance humanitaire.

Soutien français à la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'UE

Le texte prévoit encore des sanctions sévères contre plusieurs secteurs de l'économie russe si le conflit se poursuit. En revanche, pas une ligne sur un potentiel envoi de troupes au sol, malgré les propos récents d'Emmanuel Macron. Mais, ce qui pose réellement un problème, c'est l'engagement écrit noir sur blanc dans le texte de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Depuis le début du conflit en 2022, l'aide militaire de la France à l'Ukraine se chiffre à 3,8 milliards d'euros.