Abstention aux régionales : "Bougez-vous", appelle Chenu, candidat RN des Hauts-de-France

INTERVIEW

Au lendemain du premier tour des élections régionales, Sébastien Chenu, tête de liste RN aux régionales dans les Hauts-de-France, a regretté la très forte abstention de ce week-end, qui a grimpé à 67,15%, selon des résultats partiels. Invité d'Europe Matin, il a en effet estimé que son score de 24,38%, dans une région de 6 millions d'habitants, était notamment la conséquence d'un manque de mobilisation des Français. "Personne aujourd'hui ne peut bomber le torse lorsque nous avons 38 millions d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes", a-t-il estimé.

Selon lui, cette abstention record a une signification importante. "Il faut se poser les bonnes questions mais on peut déjà constater que les Français traversent une crise de confiance démocratique et de confiance en la vie politique. Je pense qu'ils subissent et qu'ils en ont assez. Alors quand ils ont pu faire autre chose de leur week-end, ils ont choisi de partir s'oxygéner après ces années difficiles de Covid et de ne pas s'intéresser à cette élection", a poursuivi Sébastien Chenu.

"Combattre le système Bertrand-Macron"

Alors que les sondages le créditaient de 34% des voix au premier tour, Sébastien Chenu n'a récolté dimanche que 24% des suffrages. Une douche froide pour le parti par rapport à 2015. Marine Le Pen - alors candidate de l’extrême droite dans la région - était en effet arrivée largement en tête du premier tour avec plus de 40% des suffrages, soit 16 points devant Xavier Bertrand. Un rapport de force qui s’est donc complètement inversé en 2021.

Face à cette déception, celui qui se pose en seule force "d'alternance" dans la région, a appelé à "combattre le système Bertrand-Macron", et à une "mobilisation exceptionnelle" des électeurs RN. "Notre socle demeure fort et nous apparaissons comme les seuls à pouvoir incarner une alternance", a jugé Sébastien Chenu qui espère un sursaut au second tour.

"Bougez-vous, mobilisez-vous", a enfin appelé le candidat RN des Hauts-de-France. "On a le droit de ne pas être content, mais il faut utiliser le bulletin de vote du week-end prochain pour envoyer un message au gouvernement".