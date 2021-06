Elections régionales : découvrez tous les résultats

Les premiers tours des élections régionales et départementales se sont déroulés dimanche en France. Selon la chaîne France 2, l'abstention s'établit à 66,1%, un niveau jugé "particulièrement préoccupant" par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Avec quel impact sur les résultats ? Découvrez les estimations région par région ci-dessous.

Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez, président LR sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est arrivé largement en tête du premier tour, recueillant 45 à 46,8% des voix selon les premières estimations des instituts de sondage, soit une trentaine de points de plus que la liste EELV de Fabienne Grebert.

Laurent Wauquiez est annoncé à 45% par Opinionway pour Cnews, à 46,8% par Ifop Fiducial pour TF1 et LCI. Fabienne Grebert est à 13,4% selon Ifop Fiducial, 14% selon Opinionway. Le candidat RN Andrea Kotarac arrive en troisième position à 12% selon les deux instituts, devant le LREM Bruno Bonnell, à 9,4% selon l'Ifop, 10% selon Opinionway.

Bourgogne-Franche-Comté

La sortante PS Marie-Guite Dufay arrive en tête, devançant de moins de trois points le RN Julien Odoul, selon une estimation. Marie-Guite Dufay obtient 26,2% des voix contre 23,8% pour Julien Odoul. Ils devancent le LR Gilles Platret (20,9%) et le LREM Denis Thuriot (12,7%), selon l'institut Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

Bretagne

Le président sortant PS Chesnais-Girard en tête en Bretagne devant LREM.

Centre-Val de Loire

Le sortant PS François Bonneau, qui brigue un troisième mandat, arrive en tête, devançant de quatre points le RN Aleksandar Nikolic, selon une estimation.

François Bonneau recueillerait 25,6% des suffrages contre 21,7% pour Aleksandar Nikolic. Le candidat LR Nicolas Forissier arrive troisième avec 18,7%, devançant le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui porte les couleurs de la majorité présidentielle (15,5%) et l'écologiste Charles Fournier (11,4%), selon Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

Corse

Le duel est serré en Corse entre Simeoni (autonomiste) et Marcangeli (LR).

Grand Est

Le président sortant (LR) du Grand Est Jean Rottner arrive largement en tête, distançant le candidat RN Laurent Jacobelli, selon une première estimation d'un institut de sondage. Jean Rottner recueille 31,5 % des voix, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire, loin devant Laurent Jacobelli (20,7%), Eliane Romani (EELV/PS/PCF) (14,3%) et la ministre Brigitte Klinkert (LREM/MoDem) (10,7%), tandis que l'ancienne ministre Aurélie Filippetti est éliminée (8,3%).

Guadeloupe

Résultats à venir.

Guyane

Résultats à venir.

Hauts-de-France

Le président sortant (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand arrive largement en tête au premier tour des élections régionales dimanche, distançant le candidat RN Sébastien Chenu, tandis que le ministre LREM Laurent Pietraszewski est éliminé, selon les premières estimations des instituts de sondage. Xavier Bertrand recueille entre 39% des voix, selon l'institut Opinionway pour Cnews, et 46,9% selon Harris Interactive, loin devant Sébastien Chenu (22,5% selon Harris à 24,4% selon Ipsos/Sopra Steria ainsi que Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI).

Le candidat de la majorité présidentielle Laurent Pietraszewski est annoncé entre 7,3% (Harris Interactive) et 9,1% (Ifop), soit en dessous du seuil des 10% des voix requis pour participer au second tour.

Xavier Bertrand s'est félicité d'avoir "desserré pour les briser les mâchoires du FN".

Île-de-France

Résultats à venir.

La Réunion

Résultats à venir.

Martinique

Résultats à venir.

Mayotte

Résultats à venir.

Normandie

Le centriste Hervé Morin, président sortant de Normandie, arrive en tête, recueillant 35,1% des voix selon les premières estimations de l'institut Ipsos/Sopra Steria, devant la liste RN de Nicolas Bay, donnée à 20,4%. La liste PS/EELV/Générations de Mélanie Boulanger est créditée d'un score de 18,3%, devant celle de LREM emmenée par Laurent Bonnaterre, à 11,6%, selon ces estimations réalisées pour France Télévisions/Radio France/LCP.

Nouvelle-Aquitaine

Le sortant PS Alain Rousset, qui brigue un cinquième mandat, arrive largement en tête devant la candidate RN Edwige Diaz et la LREM Geneviève Darrieussecq, selon les estimations des instituts de sondage. Alain Rousset obtient 28,6 à 30,1% des voix, Edwige Diaz entre 17,4 et 17,9%, Geneviève Darrieussecq entre 13,6 et 15,6% et l'écologiste Nicolas Thierry entre 11,5 et 12,2%, selon les instituts Ifop Fiducial pour TF1/LCI et Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

Occitanie

Carole Delga, présidente sortante PS de l'Occitanie, est largement en tête, à 39,6% des voix, soit plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud, donné à 22,8%, selon les premières estimations de l'institut Ipsos/Sopra Steria.

La tête de liste LR Aurélien Pradié, par ailleurs numéro trois des Républicains, arrive troisième à 12,1%, tandis que la liste LREM/MoDem de Vincent Terrail-Novès, à 8,4%, est annoncée sous le seuil des 10% requis pour participer au second tour. L'écologiste Antoine Maurice (EELV/Générations) recueille également 8,4% des voix, selon ces estimations réalisées pour France Télévisions/Radio France/La Chaîne Parlementaire.

Pays de la Loire

La présidente sortante Les Républicains Christelle Morançais devance de 16 points le candidat écologiste Matthieu Orphelin (ex-LREM) et le socialiste Guillaume Garrot, selon une première estimation d'un institut de sondage.

La tête de liste LR obtiendrait 34,1% des suffrages, loin devant Matthieu Orphelin (18,4%) et Guillaume Garrot (18,4% également). Les candidats Hervé Juvin pour le Rassemblement National et François de Rugy pour LREM/MoDem recueilleraient respectivement 11,9% et 11,1% selon un sondage de l'institut Ipsos/Sopra Steria.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le président sortant (LR) de la région Provence-Alpes Côte d'Azur Renaud Muselier est au coude-à-coude avec la tête de liste du Rassemblement national Thierry Mariani au premier tour des élections régionales, le candidat EELV-PS Jean-Laurent Felizia arrive en troisième position, selon différentes estimations.

Renaud Muselier recueillerait entre 30% selon l’institut Opinionway pour Cnews et 34,5% selon un sondage Ifop-Fiducial, proche du candidat RN Thierry Mariani, donné entre 33% selon Ifop-Fiducial et Opinionway/Cnews et 35,7 (Elabe pour BFM/RMC). Le candidat EELV-PS d’union de la gauche Jean-Laurent Felizia est annoncé entre 16,5% (Ifop/Fiducial) et 18% (Opinionway/Cnews).