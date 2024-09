Le motard responsable de la mort de Kamilya à Vallauris n'est pas placé en détention provisoire et reste sous contrôle judiciaire, selon une nouvelle décision de justice. Son père, Slim, réagit en exclusivité dans l'émission Pascal Praud et vous, partageant sa colère et son incompréhension. "Je ne comprends pas le comportement de la justice (...). On a eu plus de soutien et plus d'aide des Français que de la justice, de la politique", a-t-il dénoncé sur Europe 1.