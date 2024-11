11-Novembre : une cérémonie au programme traditionnel, sous le signe de l'amitié franco-britannique

Emmanuel Macron se prépare à une nouvelle parenthèse mémorielle. À l'occasion des commémorations du 11-Novembre, l'Élysée met cette année à l'honneur l'amitié franco-britannique. Après un entretien prévu à 9h30, Emmanuel Macron et Keir Starmer prendront la direction des Champs-Élysées. Alors que l'on célèbre les 120 ans de l'Entente cordiale, le président français et le Premier ministre britannique déposeront des gerbes devant les statues de Georges Clemenceau et de Winston Churchill.

Transmission

Ils se rendront ensuite place de l'Étoile, au pied de l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron ravivera la flamme du Soldat inconnu et saluera d’anciens combattants et des familles de militaires morts pour la France. Une cérémonie traditionnelle à laquelle participera également Michel Barnier.

Le Premier ministre est ensuite attendu dans l’après-midi au Musée de la Grande Guerre à Meaux, en Seine-et-Marne. Il participera à l’inauguration d’une tranchée reconstituée, longue de 110 mètres. Elle permettra au public de se plonger dans le monde des poilus. Selon son entourage, le locataire de Matignon veut profiter de ce déplacement pour s’adresser à la jeunesse et souligner l’importance de la transmission de l’Histoire.