100 jours, émeutes, rentrée... Que faut-il attendre de l'interview d'Emmanuel Macron ?

À l'autre bout du monde, Emmanuel Macron arrive ce lundi en Nouvelle-Calédonie et pour le chef de l'État, un périple de cinq jours en Océanie commence. Le président se rendra également cette semaine au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quelques heures seulement après son arrivée à Nouméa, le chef de l'État répondra aux questions de TF1 et de France 2 à 13 heures. L'interview est attendue et vient clôturer les fameux 100 jours qu'Emmanuel Macron avait fixés en avril dernier.

Fixer le cap sur la rentrée et les différents chantiers

Une prise de parole attendue, longtemps repoussée et qui intervient donc dix jours après le 14-Juillet. L'Élysée a hésité sur la forme, il a notamment été question d'une lettre aux Français dans la presse régionale. Ce sera finalement le 13 heures de TF1 et de France 2. Une manière de boucler la boucle alors qu'Emmanuel Macron avait choisi ce même format deux jours après l'adoption de la réforme des retraites en mars dernier. L'interview se fera donc à distance depuis Nouméa et le chef de l'État a prévu de faire le bilan des 100 jours. Il devrait aussi livrer sa lecture des émeutes qu'il n'a jusqu'ici que très peu commentées, réclamant du temps pour en comprendre les raisons.

Le président devrait enfin fixer le cap sur la rentrée et les chantiers qu'il souhaite mettre en avant avec la question de l'ordre et celle de la planification écologique notamment. Alors, pas de nouvelles annonces, mais après avoir pris la parole en ouverture du Conseil des ministres vendredi dernier, Emmanuel Macron souhaité un moment plus direct et pédagogique avec les Français. Même si, en parlant en plein cœur de l'été, l'impact risque d'être un peu plus faible. L'interview est enregistrée dans les conditions du direct, deux heures avant sa diffusion, à 20h heures locale à Nouméa.