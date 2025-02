Zoë Kravitz évoque sa rupture avec Channing Tatum pour la toute première fois : «Je tiens beaucoup à lui»

L'actrice de "Big Little Lies" n'avait jusqu'à présent jamais évoqué la rupture de ses fiançailles avec Channing Tatum, avec qui elle a également travaillé sur son film "Blink Twice".

Ils formaient l'un des couples les plus cools d'Hollywood, elle, avec son sens inné du style, lui, avec son charisme naturel et son physique avantageux. Zoë Kravitz et Channing Tatum n'ont malheureusement pas réussir à entretenir la flamme de leur relation. Trois ans après leur rencontre et seulement un an après leurs fiançailles, la star de Big Little Lies et son amoureux ont décidé de suivre des chemins séparés en octobre 2024. "Ils ont réalisé qu'ils n'en étaient pas au même stade dans leur vie", avait à l'époque confié une source proche du couple au magazine People. Silence radio depuis. Ni l'un ni l'autre n'ont évoqué leur séparation dans les médias, certainement pour se protéger pendant cette épreuve éprouvante.

Zoë Kravitz chante toujours les louanges de son ex

Après cinq mois de discrétion, Zoë Kravitz a finalement brisé le silence dans une interview à Elle US. Malgré la douleur de sa rupture avec Channing Tatum, la fille de Lenny Kravitz ne regrette rien de ce qu'elle a vécu avec lui, y compris leur collaboration sur Blink Twice, son premier long-métrage en tant que réalisatrice. C'est en le castant pour le rôle principal, celui du milliardaire Slater King, qu'elle était d'ailleurs tombée amoureuse de lui.

Leur séparation donne-t-elle un goût amer à ce projet pour lequel elle a tant travaillé ? "Non, pas du tout. J'aime beaucoup ce que nous avons créé ensemble, et je tiens énormément à lui", répond Zoë Kravitz. "Même quand on parle de son excellente performance, ça me réchauffe le cœur d'entendre ça, et je suis tellement heureuse que tout ça soit arrivé. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience avec lui", poursuit-elle.

Dans son interview, Zoë Kravitz ne revient pas sur les raisons de sa séparation avec Channing Tatum. Les anciens tourtereaux se sont vraisemblablement quittés en bons termes, car l'actrice continue de chanter ses louanges. "Il y a tellement de choses qui vont se passer pour lui. Je pense qu'il est à un stade de sa carrière d'acteur où il se sent vraiment confiant, et où les gens voient différentes facettes de lui", confie la star.

Ce n'est pas la première fois que Zoë Kravitz exprime son admiration pour Channing Tatum, même après leur rupture. En décembre 2024, elle avait expliqué au réalisateur Matt Reeves, dans une vidéo pour Variety, avoir voulu transformer le charisme de l'acteur en une arme pour son film Blink Twice. Zoë Kravitz fait donc bien partie de ces personnes qui ne détestent pas leur ex ou qui sont parties assez tôt pour éviter d'en arriver là ! Preuve, s'il en fallait encore une, de son immense sagesse et de sa coolitude.