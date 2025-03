Rachel Zegler dans la tourmente : le fils d'un producteur de «Blanche Neige» l'accuse d'être «immature» et «narcissique»

Déjà sous le feu des critiques après le démarrage catastrophique de "Blanche-Neige", Rachel Zegler, qui incarne la princesse Disney, est cette fois-ci prise pour cible par le fils d'un producteur.

Rien ne va plus pour Rachel Zegler. La jeune femme de 23 ans, qui joue le rôle de Blanche Neige dans le nouveau live action de Disney, est depuis quelques jours accusée d'être responsable du flop du film, qui a réalisé un démarrage catastrophique partout dans le monde et même aux Etats-Unis, où les remakes du studio cartonnent habituellement.

Des prises de position politiques pendant la promotion du film

Selon Disney, le film aurait pu être un succès si son actrice principale n'avait pas gâché sa promotion en partageant des messages politiques sur ses réseaux sociaux. Le 12 août 2024, Rachel Zegler avait affiché sur X son soutien à la Palestine. "Et n’oubliez jamais, libérez la Palestine", avait-elle écrit sur le réseau social, juste après avoir partagé la bande-annonce du live action. Et ce n'est pas tout : la jeune femme avait également critiqué Donald Trump et ses partisans après l'annonce de sa victoire le 5 novembre 2024. "F*** Donald Trump" et "Que les partisans de Trump ne connaissent jamais la paix", avait-elle partagé, suscitant la colère de Disney, qui craignait que ces déclarations dissuadent des millions de personnes d'aller voir Blanche Neige.

Attaquée de toutes parts, Rachel Zegler est désormais prise pour cible par Jonah Platt, le fils du producteur du film. Mercredi 26 mars, l’homme de 38 ans s'est emporté contre l'actrice dans un commentaire publié sur Instagram et supprimé depuis. La cause de sa colère ? Un article qualifiant son père de "flippant pour s’être rendu à New York afin de discuter avec Rachel Zegler de ses publications politiques sur les réseaux sociaux", révèle Page Six. "Oui, mon père, le producteur d’une énorme propriété intellectuelle de Disney avec des centaines de millions de dollars en jeu, a dû quitter sa famille pour traverser le pays en avion afin de réprimander son employée de 20 ans pour avoir mêlé ses opinions politiques personnelles à la promotion du film… ", s'est agacé Jonah Platt, qui rappelle que Rachel Zegler a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Disney.

Pour lui, l'actrice aurait tout simplement dû taire ses opinions politiques pendant la promotion du film. "La liberté d’expression ne signifie pas que vous êtes autorisé à dire ce que vous voulez dans votre emploi privé sans répercussions", affirme-t-il. Jonah Platt estime ensuite que la jeune femme a agi de manière égoïste. "Des dizaines de milliers de personnes ont travaillé sur ce film et elle a détourné l'attention vers ses propres désirs immatures au détriment de tous les collègues, de l’équipe et des ouvriers qui dépendent du succès de ce film", déplore-t-il, avant de conclure, acerbe : "Le narcissisme n’est pas quelque chose à dorloter ou à encourager".

Gal Gadot cible de menaces de mort

Selon les informations de Variety, le père de Jonah Platt, Marc Platt, se serait bel et bien retrouvé dans l'embarras après la publication des messages politiques de Rachel Zegler. Sentant le désastre se profiler, le producteur aurait exigé que la jeune actrice collabore avec une spécialiste des médias, chargée de sauver les meubles. Ensemble, les deux femmes ont fait un tri dans les comptes X et Instagram de l'interprète de Blanche Neige. Mais le ver était déjà dans la pomme... Les propos de Rachel Zegler ont alimenté la haine visant sa co-star, l'actrice israélienne Gal Gadot, qui a reçu de nombreuses menaces de mort. Face à la situation, Disney a dû embaucher des agents de sécurité pour assurer la protection de la star, qui affiche son soutien à l'Etat d'Israël depuis les attaques terroristes du 7-Octobre. "Rachel n’a pas compris les répercussions de ses actes pour le film, pour Gal, pour qui que ce soit", a récemment confié une source à Variety. La principale intéressée, quant à elle, reste pour l'instant silencieuse...