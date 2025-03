Disney a renforcé la sécurité de Gal Gadot, qui a reçu des menaces de mort pendant la promotion de «Blanche Neige»

L'actrice israélienne, qui milite pour la libération des otages depuis les attaques terroristes du 7-Octobre, a été la cible de violentes attaques sur les réseaux sociaux pendant la promotion de son nouveau film "Blanche Neige". Disney aurait donc renforcé sa sécurité.

Rien, absolument rien ne s'est passé comme prévu... Disney pensait faire l'unanimité en sortant une nouvelle version de Blanche Neige, grand classique des contes de fées qui a traversé les générations. Mais des polémiques sont rapidement venues semer la zizanie, torpillant la promotion et la sortie du remake. Accusations de wokisme, nains en images de synthèse, supposée mésentente entre les deux actrices principales, Gal Gadot et Rachel Zegler... Disney a tant bien que mal essayé d'éteindre ces innombrables controverses, tout en devant gérer un autre gros problème : la sécurité de Gal Gadot, l'interprète de la méchante reine dans le live action.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les informations de Variety, la firme a dû embaucher des agents de sécurité pour assurer la protection de l'actrice, cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ce qui a mis le feu aux poudres ? Les prises de position de sa co-star, Rachel Zegler, qui a affiché sur X son soutien à la Palestine en pleine promotion du film. "Et n’oubliez jamais, libérez la Palestine", a-t-elle écrit sur le réseau social le 12 août 2024, juste après avoir partagé la bande-annonce du long-métrage. "Rachel n’a pas compris les répercussions de ses actes pour le film, pour Gal, pour qui que ce soit", a confié une source à Variety. Gal Gadot, qui a effectué deux ans de service militaire obligatoire au sein de Tsahal, soutient activement l'État d'Israël depuis les attaques terroristes du 7-Octobre et milite pour la libération des otages.

De nombreux internautes ont appelé à boycotter Blanche Neige à cause de ses prises de position. L'actrice de 39 ans a également été la cible de menaces de mort et d'insultes sur les réseaux sociaux. Ce climat délétère et haineux a totalement plombé la sortie du film. Le live action n'a rapporté que 87 millions de dollars dans le monde lors de son week-end de lancement, bien en deçà des 100 millions espérés. Aux Etats-Unis, il signe l'un des pires démarrages pour un remake Disney avec seulement 43 millions de dollars de recettes.

La suite après cette publicité