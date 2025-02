Qui est Ashley St. Clair, la jeune femme qui assure être la mère du 13e enfant d'Elon Musk ?

Ashley St. Clair a choisi le jour de la Saint-Valentin pour faire éclater la vérité au grand jour : elle serait la mère du 13e enfant d'Elon Musk. Mais que sait-on de cette jeune femme qui plonge le patron de X au cœur d'un nouveau scandale ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, Ashley St. Clair s'empare de son compte X pour dévoiler un énorme secret : "Il y a cinq mois, j’ai accueilli un nouveau bébé. Elon Musk est le père", écrit-elle sobrement sur le réseau social détenu par le milliardaire. Inconnue du grand public, la jeune femme de 26 ans devient en quelques minutes le centre d'attention numéro 1 de toute la presse people américaine. Dans son message, Ashley St. Clair explique avoir brisé le silence avant que les journalistes, au courant du scoop, ne le révèlent avant elle. "Je veux que mon enfant puisse grandir dans un environnement normal et sain", assure-t-elle. Si ses dires sont exacts, son enfant serait le 13e d'Elon Musk.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Le patron de X et Tesla n'a pour l'instant ni confirmé ni démenti l'information, mais a en revanche écrit un simple et énigmatique "Whoa", sous un message d'un utilisateur X accusant Ashley St. Clair d’avoir comploté contre lui pendant plusieurs années. Mais qui est cette jeune femme de 26 ans ? Et comment a-t-elle rencontré Elon Musk ?

Ashley St. Clair s'est confiée sur les dessous de sa relation avec le milliardaire dans une longue interview accordée au New York Post, juste après son annonce explosive. Tout commence en mai 2023, lorsque Elon Musk, séduit par ses prises de position ultra-conservatrices, lui envoie un message privé sur X. Après quelques échanges, le milliardaire lui propose un rendez-vous en tête-à-tête au siège de X, à San Francisco. "Musk était très drôle et intelligent. Il avait les pieds sur terre", se souvient Ashley St. Clair dans les colonnes du New York Post. Quelques heures plus tard, la jeune femme reçoit un SMS d'Elon Musk lui proposant d'aller à Providence, une ville de Rhode Island, à l'autre bout du pays, sur la côte est. Séduite par la spontanéité et la folie du milliardaire, Ashley St. Clair continue de le fréquenter, avant de tomber enceinte.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une grossesse vécue dans l'isolement

À l'époque, Elon Musk est déjà en couple avec sa compagne actuelle Shivon Zilis, et force Ashley St. Clair à "garder leur secret à vie". La jeune femme aurait ainsi passer sa grossesse enfermée dans un magnifique appartement à Manhattan, prêté par Elon Musk mais dont elle n'avait pas le droit de sortir, sous aucun prétexte. "J’étais complètement isolée", se souvient Ashley St. Clair, qui a dû mettre un terme à toutes ses activités professionnelles.

Avant sa rencontre avec Elon Musk, elle était connue pour avoir écrit trois livres jeunesse. Elle a aussi été commentatrice politique sur Fox News et travaillé pour le site canadien The Post Millennial. La jeune femme utilisait également ses réseaux sociaux pour faire passer ses messages contre l'immigration et "l'idéologie transgenre". "7,2 MILLIONS : c’est le nombre de clandestins qui sont entrés aux États-Unis sous l’administration Biden – plus que la population de 36 États", écrivait-elle sur Instagram en avril 2024, quelques mois avant l'élection présidentielle américaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après son accouchement, Ashley St. Clair est restée en contact avec Elon Musk, même si ce dernier a refusé d'apparaître sur l'acte de naissance du bébé. Tous deux auraient discuté de l'éducation de l'enfant, dont on ne connaît pour l'instant ni le sexe ni le prénom.

Déjà maman d'un petit garçon de 2 ans, fruit de ses amours avec le chiropracteur Dr. Johnny Alexander, Ashley St. Clair dit avoir beaucoup souffert pendant sa deuxième grossesse et les premiers mois de sa nouvelle maternité. Elle confie être aujourd'hui à la fois "triste" d'avoir révélé l'existence de son bébé avec Elon Musk, mais aussi "soulagée". "Je ne peux pas expliquer la douleur profonde que l’on ressent en tant que mère lorsqu’on parle aux gens et qu’ils vous demandent des nouvelles de votre unique enfant, et que vous devez mentir aux personnes que vous aimez, porter ce fardeau et garder ce secret", explique-t-elle au New York Post.

La suite après cette publicité

Libérée de son secret, Ashley St. Clair, qui vivait dans l'ombre, se retrouve soudainement sous le feu des projecteurs. Une exposition médiatique synonyme de reconnaissance, mais dont le revers de la médaille s'annonce déjà très violent : en larmes, la jeune femme a révélé au New York Post être victime de harcèlement et de menaces de mort. Sans surprise, du côté d'Elon Musk, le silence règne...