Pourquoi le prince Harry démissionne-t-il de l'association qu'il avait créée en l'honneur de sa mère Lady Di ?

Il avait mis tout son cœur et toute son énergie au service de ce projet caritatif, créé en l'honneur de sa mère Lady Di main dans la main avec son ami, le prince Seeiso du Lesotho. Vingt ans plus tard, Harry et son compagnon de route claquent tous deux la porte de leur association Sentebale, qui vient en aide aux enfants touchés par le VIH au Lesotho et au Botswana. "C'est le cœur lourd que nous avons démissionné de nos fonctions de parrains de l'organisation jusqu'à nouvel ordre, en soutien et en solidarité avec le conseil d'administration qui a dû faire de même", ont annoncé les deux princes dans un communiqué relayé ce mercredi 26 mars. Mais pourquoi renoncent-ils à ce projet qu'ils chérissent tant ? Quel événement a provoqué leur départ ?

La gestion de l'association dans le viseur de la Charity Commission

Selon The Times, l'association serait dans la tourmente depuis que le conseil d'administration aurait demandé à sa présidente, Dr Sophie Chandauka, de démissionner. Cette dernière a refusé et entamé une procédure judiciaire pour conserver son poste. Elle estime avoir été prise pour cible par les administrateurs de Sentebale pour avoir "osé dénoncer des problèmes de mauvaise gouvernance, de gestion déficiente, d'abus de pouvoir, d'intimidation, de harcèlement, de misogynie et de misogynoir".

Face à ce conflit, les administrateurs de Sentebale, ainsi que le prince Harry et le prince Seeiso, parrains de l'association, n'ont eu d'autre choix que de démissionner. "Il est dévastateur que la relation entre les administrateurs de l'organisation caritative et le président du conseil d'administration se soit rompue de manière irrémédiable, créant une situation intenable", regrettent le prince Harry et le prince Seeiso dans leur communiqué. "Sous le choc", les fondateurs de l'ONG expliquent vouloir, en se retirant, privilégier le "bon fonctionnement" de Sentebale. La Charity Commission, qui réglemente les associations enregistrées en Angleterre et au Pays de Galle, a ouvert une enquête pour examiner sa gestion. Un coup dur pour le prince Harry, qui restera à jamais attaché à cette association, et tout ce qu'elle représente pour lui.

