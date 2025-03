Pourquoi Halle Berry a-t-elle embrassé langoureusement son ami Adrien Brody sur le tapis rouge des Oscars ?

L'actrice a surpris la star de "The Brutalist" en l'embrassant fougueusement sur le tapis rouge des Oscars 2025. Un baiser loin d'être anodin.

Adrien Brody n'est pas près d'oublier sa soirée des Oscars ! Ce dimanche soir, l'acteur a été plébiscité pour sa prestation dans The Brutalist, en remportant la statuette la plus convoitée, celle du meilleur acteur. Mais ce n'est pas tout ! Avant même le début de la prestigieuse cérémonie au Dolby Theatre de Los Angeles, Adrien Brody a vécu un moment pour le moins inattendu sur le tapis rouge. Alors qu'il répondait aux questions des journalistes, son amie Halle Berry s'est soudainement jetée sur lui et l'a embrassé langoureusement devant les photographes et sous les yeux de sa compagne, Georgina Chapman.

Un "revenge kiss"

Surprenant, ce baiser n'a pas été imposé à Adrien Brody par hasard. En 2003, l'acteur avait lui-même fougueusement embrassé Halle Berry sur la scène des Oscars, alors qu'elle venait de lui remettre la statuette du meilleur acteur pour Le Pianiste. Prise au dépourvu, la star de Catwoman s'était alors laissée faire. À cette époque précédant le mouvement #MeToo, le geste d'Adrien Brody n'avait choqué personne, bien au contraire, la presse s'était extasiée, le qualifiant d'audacieux et amusant.

Adrien Brody avait embrassé Halle Berry par surprise sur la scène des Oscars, en 2003. © TIMOTHY A. CLARY / AFP

Vingt-deux ans plus tard, Halle Berry a saisi l'occasion pour prendre sa revanche en lui rendant la pareille. "Je devais me venger ! C’est la première fois que je le revois sur un tapis rouge, ici aux Oscars. Il est nommé ce soir, et il le mérite !", a expliqué l'actrice, vêtue d'une longue robe argentée, lors d'une interview quelques minutes après son coup d'éclat sur le tapis rouge.

Fair-play, Adrien Brody a pris à la rigolade la petite vengeance d'Halle Berry. Après leur baiser surprise, les deux stars se sont enlacées, et l'actrice a salué Georgina Chapman, qui riait aux éclats. Mais les réactions étaient plus partagées sur les réseaux sociaux : de nombreux internautes ont été choqués de voir Halle Berry reproduire le baiser volé qu'elle avait subi, un geste aujourd'hui considéré comme une agression sexuelle. En 2017, l'ancienne James Bond Girl avait expliqué à Vanity Fair ne pas en vouloir à Adrien Brody, mai s'était pourtant souvenue de son état de choc au moment du baiser : "Ce n’était pas prévu. Je ne savais rien à ce sujet. Puis-je le dire franchement ? J’étais en mode : 'Qu’est-ce qui se passe maintenant ?'". Autant de questions qui ont certainement traversé l'esprit d'Adrien Brody ce dimanche soir.