Meghan Markle en froid avec Gwyneth Paltrow ? La duchesse de Sussex met fin aux rumeurs de la meilleure des manières

Alors que les rumeurs les disaient en froid depuis l'annonce du lancement de la marque lifestyle de Meghan Markle, domaine de prédilection de Gwyneth Paltrow, les deux prétendues rivales sont apparues ensemble dans une une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Gwyneth Paltrow déteste-t-elle vraiment Meghan Markle ? Les deux femmes sont-elles devenues rivales après l'annonce du lancement de la marque As Ever de l'épouse du prince Harry, qui ferait de l'ombre à Goop, l'empire lifestyle de l'actrice aux cheveux blonds comme les blés ? Pour de nombreux internautes, il n'y avait plus l'ombre d'un doute depuis que Gwyneth Paltrow avait partagé une vidéo d'elle, sans maquillage et en pyjama, en train de préparer son petit-déjeuner dans sa cuisine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il n'en fallait pas plus pour que sa communauté voie dans cette mise en scène une parodie de Meghan Markle, toujours tirée à quatre épingles derrière les fourneaux dans sa série culinaire With Love, Meghan, diffusée sur Netflix. Mais il n'en serait finalement absolument rien !

Meghan Markle et Gwyneth Paltrow complices dans une vidéo

Dans une story partagée sur Instagram ce mardi 25 mars, Gwyneth Paltrow est apparue, face caméra, en selfie, pour répondre aux questions de sa communauté. Après avoir donné quelques conseils beauté et lifestyle, et s'être confiée sur sa vie sans ses enfants à la maison, l'actrice de 52 ans a répondu à LA question que tout le monde attendait : "Comprends-tu le fait que les réseaux sociaux disent que tu es en froid avec Meghan Markle ?". Roulement de tambours... "Je ne comprends vraiment pas du tout cela", lâche Gwyneth Paltrow avant de détourner son regard. "Et toi, tu comprends ?", demande-t-elle en tournant la caméra vers... Meghan Markle ! Confortablement installée dans la cuisine de sa supposée ennemie jurée, l'épouse du prince Harry, une cuillère à la main et la bouche pleine de tarte, hausse alors les épaules en signe d'incompréhension. Celles que tout le monde pensait rivales seraient donc non seulement en bons termes, mais suffisamment proches pour s'inviter chez l'une et l'autre, toutes les deux résidant dans le même quartier à Montecito, en Californie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aucune rivalité autour de leur passion pour le lifestyle

Gwyneth Paltrow avait déjà balayé les rumeurs de mésentente avec l'épouse du prince Harry dans une interview accordée à Vanity Fair le 18 mars dernier. Interrogée sur ses relations avec sa voisine Meghan Markle, la gourou du lifestyle avait répondu : "J’ai rencontré Meghan, elle a l’air vraiment adorable, mais je ne la connais pas du tout. Peut-être que je devrais essayer de déjouer leur service de sécurité pour leur apporter une tarte ?".

Les rumeurs auraient donc rapproché les deux femmes, qui n'avaient jusqu'à présent pas pris le temps d'apprendre à se connaître, et la duchesse de Sussex a enfin pu déguster la délicieuse tarte de Gwyneth Paltrow. L'ex de Chris Martin se sent-elle néanmoins menacée par la nouvelle marque lifestyle de Meghan Markle ? Absolument pas, avait-elle assuré à Vanity Fair. "On m’a appris à considérer les autres femmes comme des amies, pas comme des ennemies. Je pense qu’il y a toujours plus qu’il n’en faut pour tout le monde. Nous avons toutes le droit d’essayer ce qu’on a envie d’essayer", expliquait-elle avec fair-play. La passion commune de Meghan Markle et Gwyneth Paltrow pour le lifestyle les a finalement rapprochées, et non éloignées. Une belle leçon de sororité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité