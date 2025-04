«Méchant et pas drôle» : Aimee Lou Wood (The White Lotus) dénonce un sketch du SNL moquant sa dentition et son accent

L'actrice de 31 ans n'a pas du tout apprécié la parodie qui lui a été consacrée dans l'émission "Saturday Night Live" et l'a directement fait savoir sur les réseaux sociaux.

Aimee Lou Wood dit "stop". Après avoir été harcelée toute son enfance à cause de sa dentition jugée imparfaite, l'actrice britannique ne supporte plus d'être moquée parce que son sourire ne correspond pas aux normes esthétiques actuelles, célébrant des dents ultra-blanches et parfaitement alignées.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une imitation grossière de l'accent de Manchester

Samedi soir, un sketch de l'émission américaine Saturday Night Live a provoqué sa colère, et on comprend bien pourquoi : dans cette parodie, l'humoriste du SNL Sarah Sherman porte d'énormes prothèses dentaires pour incarner Chelsea, le personnage joué par Aimee Lou Wood dans la troisième saison de The White Lotus. "En toute honnêteté, j'ai trouvé le sketch du SNL méchant et pas drôle", a réagi la comédienne dans une story Instagram, avant d'ajouter : "C'est vraiment dommage, car j'avais adoré regarder l'émission il y a quelques semaines. Oui, on se moque bien sûr – c'est le but du SNL – mais il doit bien y avoir une façon plus intelligente, plus nuancée et moins mesquine de le faire".

La star de The White Lotus a ensuite critiqué l'imitation grossière qui a été faite de son accent de Manchester : "Sérieusement, vous auriez au moins pu le faire correctement ! Je respecte la précision, même quand c'est méchant", a-t-elle tancé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

the aimee lou wood parody on snl was fucking sad and she didn’t like it too :( pic.twitter.com/GvivjAM4SB — sam 🩷 (@sleepyariesgirl) April 13, 2025

Aimee Lou Wood soutenue par ses fans

Si Aimee Lou Wood n'a pas aimé la manière dont elle a été représentée dans cette parodie, son contenu ne l'a pas davantage fait rire, bien au contraire. Dans le sketch, l'acteur américain Jon Hamm, invité de l'émission joue le rôle de Robert F. Kennedy Jr, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, et dit à Sarah Sherman : "J'ai eu des idées folles : 'Et si on retirait tout le fluor de l'eau potable ? Quel effet cela aurait-il sur les dents ?'". L'humoriste incarnant Chelsea, alias Aimee Lou Wood, lui répond alors, les yeux écarquillés : "Du fluor ? Qu'est-ce que c'est ?". "Je ne suis pas susceptible. J'adore qu'on se moque de moi quand c'est fait intelligemment et avec bienveillance. Mais la blague parlait de fluor. Or, mes dents sont écartées, mais elles ne sont pas sales", a réagi Aimee Lou Wood, dépitée par la médiocrité du sketch du SNL.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 31 ans a reçu une vague de soutien. Ses fans ont trouvé la parodie du SNL méchante et totalement gratuite. "Tous les autres personnages de cette parodie étaient des personnalités politiques dont on se moquait. Le seul personnage qui n'était pas politique était Chelsea, et ils se moquaient clairement de son apparence et de son accent", s'est indigné l'un d'entre eux. Un autre a salué l'actrice pour sa prise de parole : "C'était méchant et pas drôle et le dire à haute voix leur enlève du pouvoir. Vous êtes exceptionnelle à tous points de vue. J'ai un grand écart entre mes dents et une surocclusion et je me sens tellement mieux dans ma peau grâce à vous". Quelques heures après son coup de gueule sur Instagram, Aimee Lou Wood a fait savoir qu'elle avait reçu des excuses du SNL, et qu'elle souhaitait maintenant passer à autre chose. Faute avouée, à moitié pardonnée...