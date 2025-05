Pour son prochain rôle, Guillaume Canet va incarner un illustre homme politique français

Après avoir incarné à l'écran Emile Zola dans "Cézanne et moi" de Danièle Thompson en 2016, et le roi Louis XVI dans "Le déluge" de Gianluca Jodice en 2024, Guillaume Canet se met dans la peau d'une autre figure historique française. Un indice : c'est un ancien garde des Sceaux.

Annoncé ce mardi 20 mai par les équipes de Pathé, le biopic sera porté par l'acteur Guillaume Canet, actuellement occupé par la réalisation de son neuvième long-métrage, dont le tournage a lieu à Saint-Céré, dans le Lot. Il incarnera l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, décédé le 9 février 2024 et qui devra faire son entrée au Panthéon en fin d’année.

Pour l'heure, le reste du casting, et notamment le nom de celle qui interprètera la femme de lettres Élisabeth Badinter, n'a pas été communiqué. Le film retracera le parcours hors norme de l'ancien ministre sous François Mitterrand, juriste et essayiste, et son combat acharné pour l'abolition de la peine de mort.

Que sait-on du biopic ?

Si les contours de ce projet cinématographique, écrit et réalisé par Simon Jacquet, restent flous, on peut s'attendre à ce qu'il revienne sur son farouche engagement contre la peine de mort. Alors garde des Sceaux de François Mitterand, Robert Badinter voue une lutte acharnée pour son abolition en 1981, débouchant sur la promulgation de la loi la même année.

Il s'agit du premier long-métrage de Simon Jacquet en tant que réalisateur, connu pour ses montages de Mon roi​​​​​​, Le Grand Bai, BAC Nord, ou encore L'Amour ouf. En outre, AlloCiné indique que le tournage devrait débuter en 2026, avec une sortie prévue en 2027. En parallèle, Robert Badinter sera honoré lors de son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025, jour anniversaire de la promulgation de la loi d’abolition de la peine de mort.