«Maman, on ne t’oublie pas» : le message émouvant de Milla, la fille d'Émilie Dequenne, un mois après la mort de l'actrice

Un mois après le décès d'Émilie Dequenne des suites d'un cancer de la glande surrénale, sa fille Milla Savarese lui a rendu un hommage bouleversant, rappelant au passage l'absolu nécessité des dons pour faire avancer la recherche.

Le 16 mars 2025, Émilie Dequenne a rendu son dernier souffle après plus d'un an de lutte acharnée contre un corticosurrénalome, une forme de cancer rare de la glande surrénale. Un mois après ses obsèques, sa fille Milla Savarese lui a adressé un tendre message : "Maman on ne t’oublie pas, on pense fort à toi et on va s’assurer, comme tu l’aurais voulu, de faire le bien autour de nous", a-t-elle écrit dans une story Instagram. Milla Savarese entretenait une relation fusionnelle avec sa mère et l’a soutenue tout au long de son combat contre la maladie. Elle a été confrontée à la réalité de ce cancer particulièrement agressif, qui s'attaque au système endocrinien.

"Il n'y a pas de petit don, chaque centime compte"

Après la disparition d'Émilie Dequenne, sa fille souhaite désormais faire avancer la recherche pour mieux accompagner et soigner les malades. La jeune femme de 23 ans a ainsi lancé un appel aux dons dans une seconde story Instagram : "Pour maman et pour que personne n'ait à vivre la même chose, pour toutes les personnes malades qui espèrent trouver un traitement, vous pouvez aider la recherche à avancer et leur souhait à se réaliser en faisant un don. Il n'y a pas de petit don, chaque centime compte. Si chacun pouvait déjà mettre un euro, ça irait très vite très loin. Faites ce que vous pouvez et surtout partagez ce lien".

Un mois après la disparition d'Émilie Dequenne, ses obsèques se sont déroulées au crématorium du Père-Lachaise à Paris. De nombreuses personnalités du monde du cinéma, qui avaient croisé sa route ou même travaillé avec elle sur des tournages, ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Virginie Efira, Elsa Zylberstein, Alex Lutz, Mathilde Seigner... Tous ont apporté leur soutien à Milla ainsi qu'à Michel Ferracci, le mari d'Émilie Dequenne, qui lui a tenu la main jusqu'à son dernier souffle. Conformément aux souhaits de l'actrice, les personnes présentes lors de la cérémonie sont venues sans fleurs, mais ont été invitées à faire des dons pour la recherche contre le cancer.

