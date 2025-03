Lucas Bravo, star d'Emily in Paris, serait en couple avec l'actrice américaine Shailene Woodley

L'interprète du chef cuisinier dans "Emily in Paris" a été photographié dans les rues de Paris, main dans la main avec l'actrice Shailene Woodley, connue pour ses rôles dans "Divergente" et "Big Little Lies".

Le cœur de Lucas Bravo n'est plus à prendre ! Fou amoureux d'Emily dans la série culte Emily in Paris, l'interprète de Gabriel aurait succombé, dans la vraie vie, au charme d'une autre Américaine. L'acteur de 36 ans a été aperçu ce week-end dans les rues de Paris, main dans la main avec Shailene Woodley, star de Divergente et Big Little Lies.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des photos de leur balade romantique ont été dévoilées par le magazine américain People. Sur ces images, Lucas Bravo, bonnet moutarde sur la tête et blouson aviateur marron sur les épaules, regarde tendrement Shailene Woodley, au naturel, sans maquillage, les longs cheveux blonds relevés en half-bun. Complices, les deux comédiens multiplient les gestes affectueux, le sourire aux lèvres et les yeux pétillants, avant de s'étreindre en pleine promenade.

Lucas Bravo et Shailene Woodley, deux cœurs meurtris

Pour la presse américaine, ces clichés ne laissent aucune place au doute : Lucas Bravo et Shailene Woodley seraient bel et bien en couple ! Désireux de préserver leur intimité, les principaux intéressés n'ont ni officialisé leur relation ni démenti ces rumeurs. En novembre 2024, Lucas Bravo révélait dans un entretien à Libération être célibataire depuis sa rupture avec l'"amour de sa vie", une mystérieuse femme travaillant dans les citronniers. Meurtri, le comédien confiait alors avoir "du mal à accepter l'amour". "C’est quelque chose sur lequel je travaille", avait-il précisé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De son côté, Shailene Woodley a été en couple avec le rugbyman fidjien Ben Volavolaqui de 2017 à 2019. L'actrice de 33 ans est ensuite tombée amoureuse d'un autre sportif, le quarterback américain Aaron Rodgers, à qui elle s'est fiancée en 2021. Shailene Woodley l'a quitté un an plus tard, à contre cœur, ne supportant plus qu'il priorise sa carrière au détriment de leur relation amoureuse. "Je suis tombée amoureuse de l'indisponibilité à maintes reprises", avait-elle déploré quelques semaines plus tard dans une interview à Bustle. "Je suis une personne très ouverte. J'aime facilement et je me soucie facilement, mais je n'aime pas à la légère et je ne me soucie pas à la légère". Après plusieurs déceptions sentimentales, la jeune femme espère trouver dans les bras de Lucas Bravo la stabilité émotionnelle qu'elle a tant cherchée et qu'elle mérite.