Lily Allen et David Harbour se séparent après quatre ans de mariage

Selon les informations du magazine américain "People", la chanteuse britannique et l'acteur de "Stranger Things" ont décidé de mettre un terme à leur relation car leur mariage "s'effondrait".

Ils s'étaient dit "oui" pour la vie en 2020, lors d'une cérémonie dans une chapelle kitsch de Las Vegas. Quatre ans après leur mariage, Lily Allen et David Harbour se sont laissé submerger par le poids de la routine et du quotidien. "Leur union s’est effondrée, et ils se sont séparés", a déclaré une source proche du couple au magazine People. La chanteuse britannique et l'acteur américain, connu pour son rôle dans Stranger Things, n'ont pas encore officialisé leur rupture. Meurtris, les deux anciens amants ont besoin de temps pour eux. Les raisons exactes de leur séparation n'ont pas encore été dévoilées.

Lily Allen et David Harbour s'étaient rencontrés sur Raya, l'application de dating des célébrités. Fou amoureux, il s'étaient mariés seulement quelques semaines plus tard à Las Vegas, face à un sosie d'Elvis Presley. Sur un petit nuage, David Harbour avait confié à People avoir épousé "une femme à la fois sublime et incroyable". "Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi profondément gentil qu’elle. Je ne me suis jamais senti si bien avec quelqu’un d’autre", avait-il ajouté.

Mais alors, que s'est-il passé pour que tout vole en éclats ? L'annonce de la rupture de Lily Allen et David Harbour n'est pas vraiment surprenante. De nombreuses rumeurs de séparation circulaient depuis déjà plusieurs semaines. Lily Allen a été aperçue sur Raya en décembre dernier.

Au même moment, la chanteuse confiait traverser une "période difficile" de sa vie dans un épisode de son podcast Miss Me ?, et laissait entendre que son couple ne lui procurait plus aucune joie. "J’ai du mal à m’intéresser à quoi que ce soit. Je ne suis vraiment pas au bon endroit", avait-elle déclaré, avant d'évoquer sans filtre ses troubles alimentaires. La santé de la chanteuse, très amaigrie, inquiète ses fans depuis plusieurs mois. Sa séparation d'avec David Harbour lui permettra-t-elle de sortir de cette "spirale infernale" et de retrouver goût à la vie ?