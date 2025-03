Jennifer Aniston en couple avec Pedro Pascal ? Leur dîner de trois heures à West Hollywood fait naître les rumeurs

© Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP and Chris DELMAS / AFP

Jennifer Aniston a partagé un dîner de plus de trois heures avec Pedro Pascal

Jennifer Aniston et Pedro Pascal ont dîné ensemble dimanche soir au Tower Bar, le restaurant chic de l'hôtel Sunset Tower, à West Hollywood. Il n'en fallait pas plus pour que la Toile s'affole et imagine le début d'une belle romance entre les deux stars.