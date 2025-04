«Il est trop tard pour moi» : Olivia Williams, star de The Crown, révèle être atteinte d’un cancer du pancréas

L'actrice, connue pour son rôle de Camilla Parker-Bowles dans la cinquième saison de "The Crown", a révélé être atteinte d’un cancer du pancréas métastasé, après plusieurs années de mauvais diagnostics.

Elle a dû consulter son médecin généraliste plus de vingt fois avant d'obtenir le bon diagnostic. Dans une interview accordée au Times le 19 avril dernier, Olivia Williams, l'interprète de Camilla Parker-Bowles dans la saison 5 de The Crown, a révélé souffrir d'un cancer du pancréas à un stade avancé, décelé en 2018 après quatre années d'errance médicale.

"On m'a dit que j'étais ménopausée"

Pendant tout ce temps, l'actrice, aujourd'hui âgée de 56 ans, a tenté, en vain, de comprendre l'origine de ses douleurs musculaires, de sa fatigue chronique et de ses diarrhées récurrentes. "On m'a dit que j'étais ménopausée ou que j'avais le syndrome du côlon irritable ou que j'étais folle – j'utilise ce mot à dessein parce qu'un médecin m'a envoyée faire une évaluation psychiatrique", déplore-t-elle. En attendant, son cancer, lui se développait irrémédiablement. "Si quelqu’un m’avait bien diagnostiquée (...) une seule opération aurait pu tout régler et je pourrais me dire comme sans cancer, ce que je ne pourrai plus jamais être maintenant", assure-t-elle avec amertume.

Après avoir enfin reçu le bon diagnostic, Olivia Williams a dû observer, impuissante, l'évolution de sa maladie. "Pendant trois années consécutives, les métastases ont commencé à apparaître trop près des gros vaisseaux sanguins pour être éliminées. Il y a eu une période où on les regardait grandir, ce qui est une sensation horrible", se souvient-elle. Aujourd'hui, l'actrice se sait condamnée. "Ça me rend particulièrement émotive, mais je ne cherche pas de pitié, je veux juste un test de détection précoce et bon marché", confie-telle.

Avec son témoignage, Olivia Williams espère faire bouger les lignes. "Le délai moyen entre le diagnostic et le décès pour un cancer du pancréas est de trois mois, et ce chiffre n'a pas évolué depuis 50 ans", regrette-t-elle. Elle l'assure : la détection précoce de ce type de cancer peut sauver des vies, et aurait pu sauver la sienne. "Il est trop tard pour moi", conclut-elle avec émotion.