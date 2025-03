Ed Westwick, alias Chuck Bass dans «Gossip Girl», accueille son premier enfant avec son épouse Amy Jackson

Ed Westwick vient de devenir papa pour la toute première fois. L'acteur de 37 ans, inoubliable Chuck Bass dans "Gossip Girl", a annoncé sur Instagram la naissance de son fils, fruit de ses amours avec son épouse Amy Jackson.

Ed Westwick et son épouse Amy Jackson sont sur un petit nuage. Après neuf mois d'attente, les tourtereaux ont enfin accueilli leur bébé, un petit garçon prénommé Oscar Alexander Westwick. Une heureuse nouvelle annoncée sur Instagram, via trois sublimes clichés en noir et blanc où les jeunes parents tiennent dans leurs bras le nourrisson, enveloppé dans une couverture brodée de son prénom, Oscar.

Une jolie famille recomposée

Les autres photos montrent la petite main du bébé dans celle de son père, ainsi que l'enfant blotti dans les bras de sa mère, qui dépose un tendre baiser sur sa tête recouverte d'un joli bonnet blanc. "Bienvenue au monde, petit garçon", ont sobrement écrit Ed Westwick et Amy Jackson en guise de légende.

À 37 ans, l'acteur révélé dans la série Gossip Girl, où il interprétait le ténébreux Chuck Bass, s'apprête donc à découvrir les joies de la paternité. Son épouse saura le guider dans cette nouvelle aventure, elle qui est déjà maman d'un petit garçon, Andreas, né en 2019 et fruit de son idylle avec son ancien compagnon, l’homme d’affaires George Panayiotou. "Andreas a connu Ed toute sa vie", a confié le mannequin de 33 ans à India Today en février 2024. "Il devait avoir deux ans lorsqu’il l’a rencontré. Nous étions d’abord de très bons amis. Ed fait partie de sa vie depuis toujours".

Avec la naissance d'Oscar, les amoureux, qui se sont dit "oui" pour la vie l'été dernier en Italie, agrandissent leur petite famille, pour le plus grand bonheur d'Andreas, ravi de devenir grand frère.