Deva Cassel radieuse et amoureuse aux côtés de son compagnon Saul Nanni à Rome

La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel a fait une apparition remarquée à l’avant-première de la série Netflix "Le Guépard" aux côtés de son compagnon Saul Nanni ce mardi 25 février, à Rome.

Tout le monde n'avait d'yeux que pour eux. Ce mardi 25 février, Deva Cassel et son compagnon Saul Nanni ont attiré tous les regards des photographes lors de leur apparition à l'avant-première de la série Netflix Le Guépard, à Rome. Les jeunes tourtereaux ont pris la pose au pied du majestueux escalier du Grand Hotel Plaza de Rome, affichant leur complicité et leur amour à travers de grands sourires et des regards empreints de tendresse.

Une histoire d'amour née sur le tournage de la série

Leur présence à cette avant-première en tant que couple était particulièrement symbolique : il y a quelques mois, Deva Cassel, 20 ans, et Saul Nanni, 26 ans, sont tombés amoureux sur le tournage de la série, adaptation du célèbre roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dans laquelle ils reprennent les rôles tenus par Claudia Cardinale et Alain Delon dans le mythique long-métrage de Luchino Visconti.

Depuis leur coup de foudre, Deva Cassel et Saul Nanni semblent inséparables. On les a aperçus pour la première fois ensemble, main dans la main, en septembre 2024, à la Fashion Week de Paris. Le jeune couple a rapidement reçu la bénédiction du père de Deva, Vincent Cassel, qui a commenté leurs photos de couple à Rome, partagées par Saul Nanni sur Instagram. "Les plus beaux", a-t-il écrit, heureux de voir sa fille aussi épanouie. L'amoureux de Deva fait donc déjà partie de la famille !