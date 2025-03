Ben Affleck révèle les véritables raisons de son divorce avec Jennifer Lopez : «La vérité est plus banale qu'on ne le pense»

Sept mois après son divorce avec Jennifer Lopez, Ben Affleck a dévoilé les raisons de sa séparation avec la chanteuse, avec qui il avait ravivé la flamme deux ans plus tôt.

Nous y avons cru autant qu'eux, voyant dans leur retour de flamme le juste dénouement de leur conte de fées entamé au début des années 2000, âge d'or des Bennifer, mais interrompu trop tôt, bien trop tôt, juste avant le mariage... Il restait ici comme un goût d'inachevé, une amertume, le douloureux poison de la désillusion.

Ben Affleck a refait sa vie, eu trois enfants avec une autre Jennifer, Jennifer Garner. J.Lo s'est elle aussi reconstruite, en fondant une famille avec Marc Anthony, père de ses jumeaux Max et Emme, aujourd'hui âgés de 17 ans. La bomba latina a ensuite traversé d'autres déceptions amoureuses : un divorce avec Marc Anthony, une séparation avec son nouveau fiancé Alex Rodriguez... Le destin n'était-il pas en train de lui envoyer un message ? De lui dire que le bon était celui qu'elle n'avait jamais cessé de porter dans son cœur ? Divorcé de Jennifer Garner depuis 2015, et fraîchement séparé de la jeune Ana de Armas, Ben Affleck n'attendait qu'elle. L'amour était toujours là, attendant patiemment sa seconde chance.

Les deux ex ont entendu son appel, se sont retrouvés, reprenant le cours de leur histoire là où elle s'était arrêtée vingt ans plus tôt, et nous offrant le "happy ending" que nous attendions désespérément : une union grandiose célébrée dans la résidence privée de Ben Affleck en Géorgie en août 2022. Si seulement tout s'était arrêté là... Deux ans plus tard, Ben Affleck et J.Lo ont envoyé valser leurs promesses de s'aimer pour la vie et de ne plus jamais se quitter. Meurtrie, la chanteuse a rapidement pris la parole, pour exorciser sa peine, et essayer de l'apaiser.

"Pas de scandale"

Plus introverti que son ex-épouse, Ben Affleck a souffert en silence, pansant ses blessures dans l'ombre jusqu'à son interview fleuve accordée à GQ ce mardi 25 mars. "J’espère avoir clairement indiqué que c’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect", assure d'abord l'acteur. Conscient que ses fans ont essayé de comprendre le pourquoi du comment de sa séparation avec J.LO, il relativise : "J’imagine qu’on a tendance à analyser les ruptures et à vouloir en identifier les causes profondes".

Mais alors, pourquoi ? Quelles étaient ces fameuses causes ? "Honnêtement, la vérité est bien plus banale qu’on ne le croit ou qu’on ne le pense. La vérité, c’est que quand on demande à quelqu’un : 'Dis donc, que s’est-il passé ?' Eh bien, il n’y a pas de réponse du type : 'Voilà ce qui s’est passé'. C’est juste l’histoire de personnes qui essaient de comprendre leur vie et leurs relations, comme nous le faisons tous plus ou moins", répond Ben Affleck avec philosophie.

L'acteur l'assure : il n'y a eu ni "scandale", ni "feuilleton", ni "intrigue" lors de sa séparation avec Jennifer Lopez. Le poids du quotidien aurait tout simplement eu raison de leur relation, qui s'est éteinte à petit feu, sans crier gare. "En vieillissant, c’est vrai pour moi, et je suppose que c’est vrai pour la plupart des gens : il n’y a plus de 'untel a fait ça' ou 'c’était ça le grand événement en cause'", confie Ben Affleck. Pudique, l'acteur ne parlera certainement plus de son deuxième divorce "parce que c’est un peu gênant, on se sent vulnérable", conclut-il, néanmoins libéré d'un certain poids.